futebol

Milan x Sassuolo: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Equipe rubro-negra ainda sonha com o título do Campeonato Italiano mesmo estando nove pontos atrás do líder. Técnico do Sassuolo disse que não queria enfrentar o Milan...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 14:58

LanceNet

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
Ainda sonhando com um distante título nacional, o Milan entra em campo nesta quarta-feira pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. A nove pontos da Inter de Milão, que lidera o torneio, o time rubro-negro recebe o Sassuolo, às 13h30 (de Brasília), no Estádio San Siro.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoAntes da partida, o técnico Stefano Pioli comemorou a boa campanha que o Milan faz no Campeonato Italiano. O clube está perto de voltar à Champions League depois de sete anos.
- Nos últimos sete anos, o Milan nunca ficou entre os quatro primeiros. Para nós, é algo que demonstraria que houve continuidade em termos de crescimento. Restam sete jogos e estamos focados no que está por vir - disse Pioli.
O técnico Roberto De Zerbi, do Sassuolo, disse que não gostaria de enfrentar o Milan por conta da criação da Superliga Europeia. O clube rubro-negro é um dos 12 fundadores.
- Não gostaria de ir jogar porque o Milan é um dos fundadores da Superliga. Eu disse a Giovanni Carnevali (diretor do Sassuolo) e aos jogadores. Então, se o Giovanni e o clube me obrigarem a ir, irei para lá - disse Roberto De Zerbi.
+ Proibição pela Superliga pode tirar nomes da Seleção Brasileira; veja como a convocação poderia ficarFICHA TÉCNICA
Milan x SassuoloCampeonato Italiano - 32ª rodada
Data e horário: 21/04/2021, às 13h30 (de Brasília)​Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Juan Luca SacchiAssistentes: Giovanni Baccini e Dario CecconiOnde assistir: Estádio TNT Sports e Band Sports
PROVÁVEIS TIMES
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernández; Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Çalhanoglu e Rebic; Ibrahimovic.
Desfalques: Calabria e Daniel Maldini (lesionados).
INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conti)Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli, Berardi, Djuricic e Boga; Raspadori.
Desfalques: Caputo e Filippo Romagna (lesionados); Kaan Ayhan (Covid-19).

