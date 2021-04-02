Milan x Sampdoria: saiba onde assistir e prováveis escalações

Depois da pausa internacional para a Data-Fifa, a bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Italiano. E neste sábado, o vice-líder Milan, que ainda sonha com o título, entra em campo contra a Sampdoria, pela 29ª rodada. O jogo acontece no San Siro, às 7h30 (de Brasília).
Vice-líder do Campeonato Italiano, o Milan está a seis pontos da Inter de Milão, que lidera a competição. O time rubro-negro, no entanto, tem um jogo a mais e o título nacional parece improvável. O técnico Stefano Pioli, porém, ainda não jogou a toalha.
- Temos responsabilidades, mas sempre as tratamos com convicção e confiança. Estamos entrando na parte decisiva da temporada. Tudo o que fizemos nos últimos meses nos levou a este ponto. Precisamos ter a mentalidade de que todos os jogos serão difíceis e temos que dar o nosso melhor para chegar ao final da temporada sem quaisquer arrependimentos.
O técnico Claudio Ranieri elogiou o Milan, mas fez questão de ressaltar a fase de Ibrahimovic, que, aos 39 anos, é o principal jogador rossonero na temporada.
- O Milan é um adversário importante como aquelas equipes que estão atrás e lutam pela Europa. O Milan, porém, não é só Ibrahimovic. Ele é um grande campeão que está fazendo as pessoas entenderem o que é futebol, isto é, sacrifício, paixão por treinar a sério, um campeão completo. Mas a equipe, quando ele não está presente, joga com um empurrão extra. Ele é um jogador que estimula os companheiros - disse Ranieri.
FICHA TÉCNICA
Milan x SampdoriaCampeonato Italiano - 29ª rodada
Data e horário: 03/04/2021, às 7h30 (de Brasília)Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Marco PiccininiAssistentes: Luca Mondin e Marco BresmesOnde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Kalulu, Tomori, Kjaer e Theo Hernández; Bennacer, Kessié, Saelemaekers, Çalhanoglu e Rebic; Ibrahimovic.
Desfalques: Calabria, Rafael Leão e Romagnoli (lesionados); Mandzukic e Brahim Díaz (dúvidas).
SAMPDORIA (Técnico: Claudio Ranieri)Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby e Jankto; Keita Baldé e Quagliarella.
Desfalques: Ekdal e Torregrossa (lesionados); Tonelli (dúvida).