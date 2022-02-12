Milan x Sampdoria: prováveis times e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

O Milan pode assumir a liderança do Campeonato Italiano. O Rossoneri recebe a Sampdoria, neste domingo (13), às 8h30 (de Brasília), no Estádio San Siro, pela 25ª rodada da competição. O time comandado por Stefano Pioli precisa de uma vitória para ultrapassar Napoli e Inter de Milão, que empataram por 1 a 1, neste último sábado (12). VALE A LIDERANÇA

Com o tropeço de Napoli e Inter de Milão, o Milan entra em campo diante da Sampdoria com a oportunidade de assumir a liderança do campeonato. Para o duelo, o técnico Stefano Pioli não poderá contar com o lateral-esquerdo Theo Hernandez, por suspensão, e o zagueiro Simon Kjaer e o atacante Zlatan Ibrahimovic por lesão. NA LUTA CONTRA O FANTASMA

Em 16º lugar com 23 pontos, a Sampdoria passa por uma situação delicada no campeonato. O time não corre risco de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, mas pode ver a diferença diminuir. Por isso, a vitória é essencial para os comandados de Marco Giampaolo. FICHA TÉCNICAMilan x Sampdoria

Data e horário: 13/02/2022, às 8h30 (de Brasília)Local: San Siro, em Milão Árbitro: Daniele ChiffiTransmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Mike Maignan; Alessandro Florenzi, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Davide Calabria; Franck Kessié, Sandro Tonali e Brahim Díaz; Alexis Saelemaekers, Rafael Leão e Olivier Giroud

Desfalques: Theo Hernández, Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic

SAMPDORIA (Técnico: Marco Giampaolo)Emil Audero; Bartosz Bereszyński, Alex Ferrari, Omar Colley e Nicola Murru; Morten Thorsby, Albin Ekdal e Antonio Candreva; Sebatian Giovinco, Stefano Sensi e Francesco Caputo

Desfalques: Manolo Gabbiadini, Maya Yoshida e Mikkel Damsgaard