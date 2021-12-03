Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Milan x Salernitana: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano
futebol

Milan x Salernitana: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Rossonero vai em busca de uma vitória em casa contra o lanterna do campeonato para poder assumir a liderança, a depender de resultados
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 15:57

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:57

Neste sábado, Milan e Salernitana se enfrentam em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Vice-líder, o Rossonero busca uma vitória contra o último colocado para assumir a liderança, a depender do resultado entre Napoli e Atalanta. O confronto, no San Siro, está marcado para às 11h.> Confira a tabela do Campeonato Italiano
MILANO Milan vem de uma vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Genoa e ocupa a vice-liderança do campeonato, com 35 pontos. Na frente dele, está o Napoli com 36 pontos. Sendo assim, a equipe pode assumir a liderança em caso de vitória, a depender de um tropeço do Napoli contra a Atalanta.
> Ibrahimovic aconselha Mbappé sobre decisão na janela de transferências
SALERNITANAA equipe é o lanterna do campeonato, com apenas 8 pontos. Porém, em caso de uma vitória improvável contra o vice-líder, o Salernitana pode avançar na tabela e ficar em 18º - primeira colocação dentro da zona de rebaixamento. FICHA TÉCNICA
Milan x SalernitanaCampeonato Italiano - 16ª rodada
Data e horário: 04/12/2021, às 11hLocal: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic.
SALERNITANA (Técnico: Stefano Colantuono)Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Djuric.
Crédito: Milannavitóriapor1a0sobreoAtléticodeMadrid,pelaChampionsLeague (Foto:PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados