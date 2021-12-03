Milan x Salernitana: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Neste sábado, Milan e Salernitana se enfrentam em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Vice-líder, o Rossonero busca uma vitória contra o último colocado para assumir a liderança, a depender do resultado entre Napoli e Atalanta. O confronto, no San Siro, está marcado para às 11h.> Confira a tabela do Campeonato Italiano

MILANO Milan vem de uma vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Genoa e ocupa a vice-liderança do campeonato, com 35 pontos. Na frente dele, está o Napoli com 36 pontos. Sendo assim, a equipe pode assumir a liderança em caso de vitória, a depender de um tropeço do Napoli contra a Atalanta.

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SALERNITANAA equipe é o lanterna do campeonato, com apenas 8 pontos. Porém, em caso de uma vitória improvável contra o vice-líder, o Salernitana pode avançar na tabela e ficar em 18º - primeira colocação dentro da zona de rebaixamento. FICHA TÉCNICA

Milan x SalernitanaCampeonato Italiano - 16ª rodada

Data e horário: 04/12/2021, às 11hLocal: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic.

SALERNITANA (Técnico: Stefano Colantuono)Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Djuric.