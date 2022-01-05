Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Milan x Roma: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano
futebol

Milan x Roma: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Após duas semanas sem jogos, Milan busca encontrar mais regularidade e sonhar em voltar com a liderança, enquanto a Roma pensa em se aproximar do G-4...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 12:17

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 12:17

O MIlan recebe a Roma nesta quinta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Stefano Pioli busca reencontrar o equilíbrio no 2º turno da competição e retomar a liderança do Calcio, enquanto o clube da capital pensa em se aproximar do G-4.PONTOS PRECIOSOS- Os jogadores estão atentos e vencer seria uma façanha extraordinária. Temos que acreditar e espero muito de todos. Faremos isso se mantivermos o equilíbrio. No Olímpico, fomos superiores, mas Mourinho fezu m ótimo trabalho de compactação e intensidade e vamos encontrar um time diferente e muito forte. Há três pontos em jogo - disse Pioli, comandante do Milan.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
FINAL DE ANO DISTINTONa última partida de 2021, o Milan conseguiu encerrar o ano com uma vitória consistente sobre o Empoli fora de casa. Por outro lado, a Roma encerrou uma sequência de duas vitórias consecutivas com um melancólico empate diante da Sampdoria.
FICHA TÉCNICA:Milan x Roma
Data e horário: 6/1/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli e Hernandez; Bakayoko e Tonali; Messias, Díaz e Saelemaekers; Ibrahimovic
Desfalques: Ismael Bennacer, Franck Kessie e Fode Ballo-Toure (seleção)
ROMA (Técnico: José Mourinho)Patricio; Kumbulla, Mancini e Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini e Viña; Zaniolo e Abraham
Desfalques: Leonardo Spinazzola (machucado). Borja Mayoral, Chris Smalling e Daniel Fuzato (Covid-1)
Crédito: Noprimeiroturno,MilanderrotouaRomanacapitalitaliana(FilippoMONTEFORTE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados