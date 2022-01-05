Milan x Roma: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

O MIlan recebe a Roma nesta quinta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Stefano Pioli busca reencontrar o equilíbrio no 2º turno da competição e retomar a liderança do Calcio, enquanto o clube da capital pensa em se aproximar do G-4.PONTOS PRECIOSOS- Os jogadores estão atentos e vencer seria uma façanha extraordinária. Temos que acreditar e espero muito de todos. Faremos isso se mantivermos o equilíbrio. No Olímpico, fomos superiores, mas Mourinho fezu m ótimo trabalho de compactação e intensidade e vamos encontrar um time diferente e muito forte. Há três pontos em jogo - disse Pioli, comandante do Milan.