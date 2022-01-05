Milan x Roma: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

O MIlan recebe a Roma nesta quinta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Stefano Pioli busca reencontrar o equilíbrio no 2º turno da competição e retomar a liderança do Calcio, enquanto o clube da capital pensa em se aproximar do G-4.PONTOS PRECIOSOS- Os jogadores estão atentos e vencer seria uma façanha extraordinária. Temos que acreditar e espero muito de todos. Faremos isso se mantivermos o equilíbrio. No Olímpico, fomos superiores, mas Mourinho fezu m ótimo trabalho de compactação e intensidade e vamos encontrar um time diferente e muito forte. Há três pontos em jogo - disse Pioli, comandante do Milan.
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FINAL DE ANO DISTINTONa última partida de 2021, o Milan conseguiu encerrar o ano com uma vitória consistente sobre o Empoli fora de casa. Por outro lado, a Roma encerrou uma sequência de duas vitórias consecutivas com um melancólico empate diante da Sampdoria.
FICHA TÉCNICA:Milan x Roma
Data e horário: 6/1/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli e Hernandez; Bakayoko e Tonali; Messias, Díaz e Saelemaekers; Ibrahimovic
Desfalques: Ismael Bennacer, Franck Kessie e Fode Ballo-Toure (seleção)
ROMA (Técnico: José Mourinho)Patricio; Kumbulla, Mancini e Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini e Viña; Zaniolo e Abraham
Desfalques: Leonardo Spinazzola (machucado). Borja Mayoral, Chris Smalling e Daniel Fuzato (Covid-1)