  Milan x Porto: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League
Milan x Porto: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Diabos e Dragões jogam nesta quarta-feira, no San Siro, às 14h5, pela quarta rodada do grupo B. Italianos serão eliminados em caso de derrota...
LanceNet

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 13:44

Crédito: FERNANDO VELUDO / AFP
Milan e Porto medem forças, nesta quarta-feira, às 14h45, em partida válida pela quarta rodada do grupo B da Champions, no San Siro. O duelo reúne um heptacampeão contra um bi da Liga dos Campeões, que são os portugueses, em vantagem na chave, com 4 pontos e em terceiro lugar. CONFIRA AQUI A TABELA DA CHAMPIONSOs italianos ainda não pontuaram e serão eliminados em caso de nova derrota. O grupo tem ainda Liverpool (9) e Atlético de Madrid (4). Eles vão se enfrentar às 17h, na Inglaterra.
FICHA TÉCNICA​MILAN x PORTO - 4ª Rodada da Champions League
Data e horário: 03/11/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: San Siro, em Milão ITA)Árbitro: Clément Turpin (FRA)Onde assistir: Space e HBO MAX
MILAN (Treinador: Stefano Pioli)Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori (Romagnoli) e Theo Hernández; Bennacer, Tonali, Kessié e Brahim Díaz; Rafael Leão e Ibra
Desfalques: Maignan, Júnior Messias, Castillejo, Rebic, Florenzi e Plizari (lesionados).
PORTO (Treinador: Sérgio Conceição)Marchesin; Corona, Pepe, Marcano e Sanusi; Otavio, Oliveira, Uribe e Diaz; Martinez e Taremi.
Desfalque: Wendell (lesionado)

