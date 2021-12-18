Milan x Napoli: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Milan e Napoli, que lideraram grande parte do 1º turno do Campeonato Italiano, se encontram neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Calcio. Na 18ª rodada, ambos os clubes lutam pela vice-liderança, enquanto a Inter de Milão começa a abrir vantagem para a dupla.NA BRIGA- Acho que não podemos falar em fuga da Inter pelo título. Eles estão demonstrando as qualidades que já mostraram. Os campeonatos não são vencidos em dezembro. Estivemos na liderança por muito tempo na última temporada e sabemos como acabou. Temos que melhorar - disse Stefano Pioli, técnico do Milan.
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MOMENTO IRREGULARNos últimos cinco jogos do Campeonato Italiano, o Napoli sofreu três derrotas, conquistou apenas uma vitória e conseguiu ser ultrapassado pela Atalanta na classificação. Já o Milan perdeu duas partidas, empatou um jogo, mas conseguiu dois triunfos no mesmo período.
FICHA TÉCNICA:Milan x Napoli
Data e horário: 19/12/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli e Hernandez; Tonali e Kessie; Saelemaekers, Díaz e Messias; Ibrahimovic
Desfalques: Ante Rebic, Rafael Leao, Simon Kjaer e Pietro Pellegri (machucados)
NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus e Rui; Demme e Anguissa; Politano, Zielinski e Lozano; Mertens
Desfalques: Victor Osimhen, Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly (machucados)