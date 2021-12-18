Milan x Napoli: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Milan e Napoli, que lideraram grande parte do 1º turno do Campeonato Italiano, se encontram neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Calcio. Na 18ª rodada, ambos os clubes lutam pela vice-liderança, enquanto a Inter de Milão começa a abrir vantagem para a dupla.NA BRIGA- Acho que não podemos falar em fuga da Inter pelo título. Eles estão demonstrando as qualidades que já mostraram. Os campeonatos não são vencidos em dezembro. Estivemos na liderança por muito tempo na última temporada e sabemos como acabou. Temos que melhorar - disse Stefano Pioli, técnico do Milan.