Milan x Napoli: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial

O Milan recebe, neste domingo, o Napoli pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida, que terá início às 16:45h (de Brasília), ocorre no San Siro, em Milão, e tem a equipe da casa na briga pela liderança, enquanto os visitantes querem a classificação para a Champions League.

Veja a tabela do ItalianoO Milan, apesar de enfrentar dificuldades recentemente, segue na briga pelo título italiano. Segundo colocado com 56 pontos, o time de Stefano Pioli vê a Inter de Milão seis pontos à sua frente, e quer a vitória para voltar ao primeiro lugar.

- Temos que nos concentrar no desafio de amanhã, a partida mais importante é amanhã à noite. Não podemos fazer as contas, temos que pensar em ganhar o maior número de corridas possíveis, amanhã temos uma importante oportunidade contra um adversário forte que sempre nos colocou em dificuldades - disse Stefano Pioli, treinador do Milan.

O Napoli não está satisfeito na sexta colocação do Campeonato Italiano, e tem a classificação da Champions League como objetivo. Ainda que pareça difícil, é contra adversário complicados, como o Milan, que a equipe de Gattuso pode chegar ao seu alvo.

- Jogam um bom futebol, têm qualidade, são compactos. Um jogo complicado nos espera porque o Napoli é uma das equipes mais fortes da liga - disse Stefano Pioli, treinador do Milan.FICHA TÉCNICAMILAN X NAPOLI - Campeonato Italiano - 27ª rodada

Data e horário: 14/03/2021, às 16:45h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Fabrizio PasquaAssistentes: Alessandro Contanzo e Valerio VecchiOnde assistir: Band Sports, Estádio TNT Sports, RAI Italia e Fanatiz

MILAN (Treinador: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernández; Meite, Kessié, Saelemaekers, Çalhanoglu e Krunic; Rafael Leão.

Desfalques: Daniel Maldini, Bennacer, Mandzukic, Ibrahimovic e Romagnoli (lesionados); Rebic e Castillejo (dúvidas).

NAPOLI (Treinador: Gennaro Gattuso)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; Fabián, Bakayoko, Politano, Zielinski e Insigne; Osimhen.