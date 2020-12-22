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Milan x Lazio: saiba tudo sobre a partida desta quarta-feira

Equipe de Pioli pode terminar o ano sem perder no Campeonato Italiano
e na liderança isolada. Visitantes tentam se aproximar do G4...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 17:04

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 17:04

Crédito: Divulgação/Twitter
Líder isolado e invicto no Campeonato Italiano, o Milan terá um duelo difícil pela frente. Nesta quarta-feira, os rossoneros recebem a Lazio, às 14h30 (horário de Brasília). A equipe de Pioli quer os três pontos para se manter na primeira colocação, enquanto os visitantes buscam se aproximar do G4.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANONa coletiva de imprensa antes da partida, Pioli falou sobre a importância da partida contra a Lazio e os desfalques do Milan.
- É um jogo que conta muito. Estamos trabalhando muito, mas precisamos de um último esforço para terminar 2020 em alta. Temos muitos desfalques, mas estamos bem. Em julho, derrotar uma equipe que estava à nossa frente na tabela foi enorme, mas tentamos tirar algo de cada jogo e faremos isso amanhã também. Não queremos pensar em nada além do nosso próximo jogo.
Inzaghi, comandante da Lazio, também falou sobre a partida e destacou a dificuldade de enfrentar o Milan em alta.
- Nosso objetivo é dar continuidade à excelente atuação oferecida contra o Napoli. Temos que tentar fazer uma atuação importante frente aos melhores da classe, frente à equipe em melhor forma do campeonato. Os rossoneri alcançaram ótimos resultados. Temos problemas de desfalques como o Milan, mas iremos com o desejo de fazer este jogo fora da melhor forma possível.
FICHA TÉCNICA
Milan x LazioData e hora: 23/12/2020, às 14h30 (horário de Brasília).Local: Estádio Giuseppe Meazza (Milão, ITA)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Milan (Treinador: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Krunic, Çalhanoglu; Saelemaekers, Díaz, Hauge; Leão
Desfalques: Matteo Gabbia, Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer, Ante Rebic (lesionados); Franck Kessié (suspenso)
Lazio (Treinador: Simone Inzaghi)​Reina; Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto, Marusic; Immobile, Correa
Desfalques: Lucas Leiva, Acerbi, Parolo, Lulic e Fares (lesionados)

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