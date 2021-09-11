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futebol

Milan x Lazio: onde assistir, horário e escalações da partida do Italiano

Equipe de Stefano Pioli vai em busca da terceira vitória na atual edição da competição...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 14:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2021 às 14:01
Crédito: MIGUEL MEDINA/AFP
Após o vice-campeonato na última temporada, o Milan começou a atual edição do Italiano com duas vitórias, contra Sampdoria e Cagliari. Neste domingo, o compromisso dos rossoneros é contra a Lazio, que lidera o torneio por saldo de gols junto com o próprio Milan, Internazionale, Roma e Napoli. O duelo ocorre às 13h (horário de Brasília) no estádio Giuseppe Meazza.
+ Confira os recordes que Cristiano Ronaldo ainda busca atingir na carreira e no Manchester UnitedPara a partida, o técnico Stefano Piolo ganhou o reforço de Ibrahimovic, que deve assumir o ataque por conta do diagnóstico positivo para covid-19 de Olivier Giroud. Apesar do francês ter feito uma contraprova negativa, outros exames serão realizados ainda neste sábado. Franck Kessié também voltará ao time titular após distensão muscular.
+ Craque fora de campo: As vezes que Cristiano Ronaldo foi referência longe dos gramados
“No papel, é uma partida entre duas equipes de grande qualidade. Uma partida espetacular. A Lazio é muito forte em todos os setores, alia qualidade e fisicalidade, começou forte. Estamos bem, queremos tentar ganhar amanhã também. Ambas as equipes vão tentar criar dificuldades ao seu adversário”, disse o técnico Stefano Pioli em coletiva de imprensa.
FICHA TÉCNICAMilan x LazioCampeonato Italiano - 3ª rodada
Data e horário: 12/09/2021, às 13h (de Brasília)Local: Giuseppe Meazza-ITAÁrbitro: Daniele ChiffiOnde assistir: FOX Sports 1
PROVÁVEIS TIMES:MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Ibrahimovic
LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)Reina; Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto; Pedro, Immobile, Anderson

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