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futebol

Milan x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

Líder do Campeonato Italiano, equipe de Pioli ainda não perdeu na competição.
Velha Senhora tem dez pontos a menos e está na quinta colocação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2021 às 16:19

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 16:19

Crédito: AFP
Duelo de gigantes nesta quarta-feira no Campeonato Italiano. Pela 16ª rodada, o Milan recebe a Juventus, às 16h45 (horário de Brasília). Líder isolado da competição, a equipe de Pioli pode abrir uma vantagem ainda maior sobre a Velha Senhora, que já é de dez pontos.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOAntes da partida, Andrea Pirlo, treinador da Juventus, falou sobre o duelo complicado e uma hipotética "final".
- Sabemos a importância do jogo de amanhã, para além da classificação. Vamos jogar o nosso jogo e dar o nosso melhor. Vai ser muito importante, mas não é decisivo. Teremos que ser bons, cometermos pequenos erros e jogarmos bem tecnicamente, para não darmos espaço ao contra-ataque do Milan, que é um dos seus pontos fortes. O Milan não perde há muito tempo, é o primeiro da tabela e é a equipe a ser batida. Vamos tentar impor o nosso jogo no San Siro, sem medo: estes são os bons jogos.
Pioli, comandante do Milan, também comentou sobre a partida. Para ele, a Juventus irá melhorar no decorrer da temporada.
- Espero que a Juve melhore muito. Eles começaram em uma situação difícil porque são uma equipe em transição. Ainda são fortes, com qualidade e experiência, e são uma equipe muito perigosa. Estaremos prontos e precisaremos ser taticamente flexíveis. Milan x Juventus é sempre um grande jogo. Será importante, mas não decisivo; haverá mais obstáculos para nós do que o normal, mas mostramos que podemos competir com qualquer equipe. Será um grande teste e teremos de melhorar o nosso jogo e dar tudo de si.
FICHA TÉCNICA
Milan x JuventusData e horário: 06/01/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: San Siro (Milão, ITA)Onde assistir: TNT, RAI Internacional e EI Plus
Prováveis escalações
Milan (Treinador: Stéfano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernández; Krunic, Kessié; Castillejo, Çalhanoglu, Rebic; Rafael Leão.
Desfalques: Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer (lesionados); Sandro Tonali (suspenso).
Juventus (Treinador: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Frabotta; McKennie, Bentancur, Ramsey, Chiesa; Dybala e Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Álvaro Morata (lesionado); Alex Sandro e Cuadrado (com Covid-19).

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