Milan x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

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Duelo de gigantes nesta quarta-feira no Campeonato Italiano. Pela 16ª rodada, o Milan recebe a Juventus, às 16h45 (horário de Brasília). Líder isolado da competição, a equipe de Pioli pode abrir uma vantagem ainda maior sobre a Velha Senhora, que já é de dez pontos.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOAntes da partida, Andrea Pirlo, treinador da Juventus, falou sobre o duelo complicado e uma hipotética "final".

- Sabemos a importância do jogo de amanhã, para além da classificação. Vamos jogar o nosso jogo e dar o nosso melhor. Vai ser muito importante, mas não é decisivo. Teremos que ser bons, cometermos pequenos erros e jogarmos bem tecnicamente, para não darmos espaço ao contra-ataque do Milan, que é um dos seus pontos fortes. O Milan não perde há muito tempo, é o primeiro da tabela e é a equipe a ser batida. Vamos tentar impor o nosso jogo no San Siro, sem medo: estes são os bons jogos.

Pioli, comandante do Milan, também comentou sobre a partida. Para ele, a Juventus irá melhorar no decorrer da temporada.

- Espero que a Juve melhore muito. Eles começaram em uma situação difícil porque são uma equipe em transição. Ainda são fortes, com qualidade e experiência, e são uma equipe muito perigosa. Estaremos prontos e precisaremos ser taticamente flexíveis. Milan x Juventus é sempre um grande jogo. Será importante, mas não decisivo; haverá mais obstáculos para nós do que o normal, mas mostramos que podemos competir com qualquer equipe. Será um grande teste e teremos de melhorar o nosso jogo e dar tudo de si.

FICHA TÉCNICA

Milan x JuventusData e horário: 06/01/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: San Siro (Milão, ITA)Onde assistir: TNT, RAI Internacional e EI Plus

Prováveis escalações

Milan (Treinador: Stéfano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernández; Krunic, Kessié; Castillejo, Çalhanoglu, Rebic; Rafael Leão.

Desfalques: Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer (lesionados); Sandro Tonali (suspenso).

Juventus (Treinador: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Frabotta; McKennie, Bentancur, Ramsey, Chiesa; Dybala e Cristiano Ronaldo.