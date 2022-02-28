  • Milan x Inter de Milão: saiba onde assistir, horário e escalações da semifinal da Copa da Itália
futebol

Milan x Inter de Milão: saiba onde assistir, horário e escalações da semifinal da Copa da Itália

Equipes se enfrentam no San Siro nesta terça-feira pela partida de ida da semifinal da Copa da Itália
Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 16:40

Nesta terça-feira, Milan e Inter de Milão se enfrentam pela partida de ida da semifinal da Copa da Itália. Ambas as equipes estão na briga pelo título do Campeonato Italiano. O confronto, no San Siro, está marcado para às 17h.FASE DA INTER- Acho que a parte mental tem muita influência em cima dos nossos últimos jogos. Estamos tentando melhorar, nos preparamos muito bem para esta partida, mesmo com quatro dias. Nesses últimos jogos encontramos muita dificuldade em ter o domínio e a certeza de que poderíamos ser superiores aos nossos adversários - disse o técnico Simone Inzaghi sobre a equipe, que está quatro jogos sem perder.
LIDERANÇA DO ITALIANOAmbas as equipes brigam pelo título do Campeonato Italiano. O Milan, que vinha sendo o líder da tabela, perdeu a posição para o Napoli, após tropeçar contra Salernitana e Udinese nas últimas rodadas.FICHA TÉCNICAMilan x Inter de Milão
Data e horário: 01/03/2022Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernández; Tonali, Kessie e Brahim Diaz; Junior Messias, Rafael Leão e Giroud.
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, de Vrij e Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Çalhanoglu e Perisic; Aléxis Sánchez e Lautaro Martínez.
Crédito: (Foto:TIZIANAFABI/AFP

