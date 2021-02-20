Milan x Inter de Milão: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Tem Derby della Madonnina no País da Bota neste domingo. Milan e Inter de Milão, os dois primeiros colocados do Campeonato Italiano, se enfrentam no Estádio San Siro em partida válida pela 23ª rodada do torneio nacional. O jogo acontece às 11h (de Brasília).

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoAntes do jogo, o técnico Stefano Pioli, do Milan, falou o que espera da partida, mas afirmou que o rival tem grandes qualidades e que a equipe nerazzurri foi montada exatamente para ser campeã.

- A ideia é tentar controlar o jogo. Vamos enfrentar uma equipe que foi feita para ganhar o scudetto (título italiano) e se dar bem na Europa. Tem excelentes individualidades, mas isso também se aplica a nós. Vamos jogar as nossas cartas até o final. Acredito que as duas equipes têm identidades claras - disse.

Do outro lado, o técnico Antonio Conte citou a disputa entre os dois rivais pelo título e disse o quão bom é ter essa rivalidade na cidade de Milão durante o campeonato.

- É um dérbi diferente em comparação com os que foram disputados nos últimos anos porque os dois times lutam pela liderança. É ótimo para a cidade de Milão ter jogos como este em que há muito em jogo. Nós precisamos vencer porque é um clássico e por causa da atual situação no campeonato - disse.

+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021FICHA TÉCNICA

Milan x Inter de MilãoCampeonato Italiano - 23ª rodada

Data e horário: 21/02/2021, às 11h (de Brasília)​Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Daniele DoveriAssistentes: Ciro Carbone e Giorgio PerettiOnde assistir: TNT e Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS TIMES

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernndez; Kessié, Tonali, Saelemaekers, Çalhanoglu e Rebic; Ibrahimovic.

Desfalques: Bennacer e Brahim Díaz (dúvidas).

INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic; Lautaro Martínez e Lukaku.