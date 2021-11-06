Milan x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em busca do Scudetto, o Milan duela contra a Inter de Milão no clássico do norte da Itália, neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Calcio. O clube rossonero divide a liderança com o Napoli, enquanto a equipe nerazzurri tenta alcançar o topo da classificação.Fala, Pioli
- Essas partidas não possuem favoritos. Em um clássico, a classificação na tabela não importa. Os jogadores precisam ser destemidos e ousados. Chegamos preparados para vencer, mas a Inter ainda é uma equipe forte e compacta. Claro que tem pontos fracos e cabe a nós aproveitarmos - destacou o comandante do Milan.
Fala, Inzaghi
- Teremos que fazer um grande jogo que nos dê mais motivação. Na minha opinião, fizemos boas partidas nos confrontos diretos e temos uma grande chance. É essencial conquistar um bom resultado. Nos clássicos, a tabela é reiniciada - disse o técnico da Inter de Milão.
FICHA TÉCNICA:Milan x Inter de Milão
Data e horário: 7/11/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori e Ballo-Toure; Tonali e Kessie; Saelemaekers e Díaz e Leão; Ibrahimovic
Desfalques: Samu Castillejo, Alessio Romagnoli, Junior Messias e Mike Maignan(machucados). Theo Hernandez (suspenso)
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic; Dzeko e Martínez
Desfalques: Nenhum