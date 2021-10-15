Milan x Hellas Verona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebe o Hellas Verona, às 15h45 deste sábado, no San Siro. Os Rossoneri estão em segundo lugar, com 19 pontos, apenas dois atrás do líder Napoli, que está com 100% de aproveitamento.

O G7 do Italiano tem ainda Internazionale (17), Roma (15), Fiorentina (12), Lazio (11) e Juventus (11). No Scudetto, os quatro primeiros vão para a Champions, o quinto e o sexto para a Liga Europa enquanto o sétimo fica com a única vaga da Liga Conferência. O Verona é o 12º lugar, com oito pontos. A partida vai ter transmissão do STAR +.

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MILAN

O Rubro-Negro têm seis baixas confirmadas e por isso o treinador Stefano Pioli vai ter que quebrar a cabeça para escalar o time. São cinco machucados: os goleiro Maignan e Plizzari, além do atacante brasileiro Júnior Messias, do volante Bakayoko e o lateral-direito Florenzi.

O lateral-esquerdo Theo Hernández está com Covid-19 e há a possibilidade de Brahím Diaz ser poupado. Em contrapartida, o atacante Ibrahimovic voltou aos treinos durante esta semana e deve voltar a jogar após pouco mais de um mês parado.

VERONA

O time só tem um desfalque, o lateral-esquerdo Frabotta (machucado) e aposta nos problemas do Milan para surpreender fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Milan x Hellas VeronaCampeonato Italiano/Calcio/Scudetto - 8ª Rodada​Data e horário: 16/10/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Alessandro PronteraTransmissão: Star +

PROVÁVEIS TIMES

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli e Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers e Brahim Díaz (Maldini); Rebic e Ibrahimovic (Giroud)

Desfalques: Maignan, Plizzari, Júnior Messias, Bakayoko e Florenzi (machucados); Theo Hernández (Covid-19); Brahím Diaz (dúvida)

HELLAS VERONA (Técnico: Igor Tudor)Montipo; Dawidowicz, Gunter e Cazale; Faraoni, Daniel Bessa, Ilic e Lazovic; Caprari, Barak e Simeone