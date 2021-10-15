Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Milan x Hellas Verona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano
futebol

Milan x Hellas Verona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Com quase um time inteiro de desfalques, os rubro-negros precisam da vitória para assumir a liderança provisória do Scudetto 2021/2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 16:00

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 16:00

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebe o Hellas Verona, às 15h45 deste sábado, no San Siro. Os Rossoneri estão em segundo lugar, com 19 pontos, apenas dois atrás do líder Napoli, que está com 100% de aproveitamento.
O G7 do Italiano tem ainda Internazionale (17), Roma (15), Fiorentina (12), Lazio (11) e Juventus (11). No Scudetto, os quatro primeiros vão para a Champions, o quinto e o sexto para a Liga Europa enquanto o sétimo fica com a única vaga da Liga Conferência. O Verona é o 12º lugar, com oito pontos. A partida vai ter transmissão do STAR +.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
MILAN
O Rubro-Negro têm seis baixas confirmadas e por isso o treinador Stefano Pioli vai ter que quebrar a cabeça para escalar o time. São cinco machucados: os goleiro Maignan e Plizzari, além do atacante brasileiro Júnior Messias, do volante Bakayoko e o lateral-direito Florenzi.
O lateral-esquerdo Theo Hernández está com Covid-19 e há a possibilidade de Brahím Diaz ser poupado. Em contrapartida, o atacante Ibrahimovic voltou aos treinos durante esta semana e deve voltar a jogar após pouco mais de um mês parado.
VERONA
O time só tem um desfalque, o lateral-esquerdo Frabotta (machucado) e aposta nos problemas do Milan para surpreender fora de casa.
FICHA TÉCNICA
Milan x Hellas VeronaCampeonato Italiano/Calcio/Scudetto - 8ª Rodada​Data e horário: 16/10/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Alessandro PronteraTransmissão: Star +
PROVÁVEIS TIMES
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli e Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers e Brahim Díaz (Maldini); Rebic e Ibrahimovic (Giroud)
Desfalques: Maignan, Plizzari, Júnior Messias, Bakayoko e Florenzi (machucados); Theo Hernández (Covid-19); Brahím Diaz (dúvida)
HELLAS VERONA (Técnico: Igor Tudor)Montipo; Dawidowicz, Gunter e Cazale; Faraoni, Daniel Bessa, Ilic e Lazovic; Caprari, Barak e Simeone
Desfalque: Frabotta (lesionado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados