Milan x Genoa: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Italiano, que está em sua reta final. Nesta sexta-feira, o Milan, que é o líder da competição, entra em campo contra o Genoa, em casa, pela 33ª rodada. A partida acontece no Estádio San Siro, às 16h (de Brasília).

MILANLíder do Campeonato Italiano, o Milan sabe que uma vitória é fundamental na luta pelo título, visto que a equipe rubro-negra não depende apenas de si, pois a Inter de Milão tem um jogo por fazer e dois pontos a menos. Na última rodada, o time de Stefano Pioli empatou em 0 a 0 com o Torino.

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GENOABrigando para tentar escapar do rebaixamento, o Genoa atualmente está na zona de rebaixamento e precisa desesperadamente do triunfo. Com 22 pontos, a equipe de Alexander Blessin tem três a menos que o Cagliari, primeiro time fora do Z-3, e vem de derrota em casa por 4 a 1 para a Lazio.

+ Morte de Freddy Rincón ganha repercussão na imprensa internacionalFICHA TÉCNICA

Milan x GenoaLega Serie A - Campeonato Italiano33ª Rodada

Data e horário: 15/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Daniele ChiffiAssistentes: Matteo Bottegoni e Valerio VecchiTransmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernández; Tonali, Kessié, Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão; Giroud.

Desfalques: Bennacer, Samu Castillejo, Rebic, Romagnoli, Florenzi, Kjaer e Ibrahimovic (lesionados).

GENOA (Técnico: Alexander Blessin)Sirigu; Hefti, Maksimovic, Östigard e Vásquez; Badelj, Galdames, Melegoni, Amiri e Portanova; Ekuban.

Desfalques: Vanheusden, Cambiaso, Czyborra, Rovella, Sturaro e Calafiori (lesionados).