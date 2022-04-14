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Milan x Genoa: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, pela 33ª rodada da competição nacional. Time rubro-negro lidera o torneio e tenta ser campeão depois de 11 anos sem o scudetto...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 14:09

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 14:09

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Italiano, que está em sua reta final. Nesta sexta-feira, o Milan, que é o líder da competição, entra em campo contra o Genoa, em casa, pela 33ª rodada. A partida acontece no Estádio San Siro, às 16h (de Brasília).
MILANLíder do Campeonato Italiano, o Milan sabe que uma vitória é fundamental na luta pelo título, visto que a equipe rubro-negra não depende apenas de si, pois a Inter de Milão tem um jogo por fazer e dois pontos a menos. Na última rodada, o time de Stefano Pioli empatou em 0 a 0 com o Torino.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
GENOABrigando para tentar escapar do rebaixamento, o Genoa atualmente está na zona de rebaixamento e precisa desesperadamente do triunfo. Com 22 pontos, a equipe de Alexander Blessin tem três a menos que o Cagliari, primeiro time fora do Z-3, e vem de derrota em casa por 4 a 1 para a Lazio.
+ Morte de Freddy Rincón ganha repercussão na imprensa internacionalFICHA TÉCNICA
Milan x GenoaLega Serie A - Campeonato Italiano33ª Rodada
Data e horário: 15/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Daniele ChiffiAssistentes: Matteo Bottegoni e Valerio VecchiTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernández; Tonali, Kessié, Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão; Giroud.
Desfalques: Bennacer, Samu Castillejo, Rebic, Romagnoli, Florenzi, Kjaer e Ibrahimovic (lesionados).
GENOA (Técnico: Alexander Blessin)Sirigu; Hefti, Maksimovic, Östigard e Vásquez; Badelj, Galdames, Melegoni, Amiri e Portanova; Ekuban.
Desfalques: Vanheusden, Cambiaso, Czyborra, Rovella, Sturaro e Calafiori (lesionados).
Crédito: MilanvenceuoGenoapor3a0noprimeiroturno(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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