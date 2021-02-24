AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Milan x Estrela Vermelha: onde assistir e prováveis escalações

Equipe italiana joga a volta em casa. Ida terminou empatada em 2 a 2. Bola rola nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília)...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 16:32
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Milan volta a campo nesta quinta-feira, em casa, contra o Estrela Vermelha. Às 17h (de Brasília), a equipe italiana duela por uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. O jogo de ida foi 2 a 2, então um empate sem gols classificaria os rossoneros.
VEJA A TABELA DA EUROPA LEAGUE
Antes da partida, o treinador Stefano Pioli falou sobre os problemas enfrentados pelo Milan para a partida.- Tem sido uma jornada difícil. É normal enfrentarmos problemas ao longo do caminho, mas conseguimos superá-los. Amanhã, temos uma pequena vantagem, mas não podemos nos permitir cair. Vamos precisar para ter uma atuação cheia de atenção e qualidade se quisermos seguir em frente. Nosso objetivo de ficar na Europa é algo que buscamos com convicção e determinação. Tenho os jogadores e recursos para manter um alto nível, mesmo com jogos a cada três dias. Conhecemos o nosso adversário e eles nos conhecem; será um jogo difícil, mas é no nosso quintal. Queremos absolutamente continuar na Liga Europa.
FICHA TÉCNICA
Milan x Estrela VermelhaData e horário: 25/02/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Giuseppe Meazza (Milão, ITA)Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Milan (Treinador: Pioli)Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Leao; Rebic
Desfalques: Bennacer, Brahim Díaz e Bonera (lesionados)
Estrela Vermelha (Treinador: Stankovic)Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic, Gajic; Ben Nabouhane, Ivanic; Pavkov
Desfalques: Nikolic, Katai (lesionados) e Rodic (suspenso)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Messi e Lamine Yamal: da famosa foto do banho ao abraço na final da Copa do Mundo 2026
Imagem de destaque
Ferran Torres: o herói do bicampeonato espanhol na Copa do Mundo
Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados