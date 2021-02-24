Milan x Estrela Vermelha: onde assistir e prováveis escalações

O Milan volta a campo nesta quinta-feira, em casa, contra o Estrela Vermelha. Às 17h (de Brasília), a equipe italiana duela por uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. O jogo de ida foi 2 a 2, então um empate sem gols classificaria os rossoneros.

Antes da partida, o treinador Stefano Pioli falou sobre os problemas enfrentados pelo Milan para a partida.- Tem sido uma jornada difícil. É normal enfrentarmos problemas ao longo do caminho, mas conseguimos superá-los. Amanhã, temos uma pequena vantagem, mas não podemos nos permitir cair. Vamos precisar para ter uma atuação cheia de atenção e qualidade se quisermos seguir em frente. Nosso objetivo de ficar na Europa é algo que buscamos com convicção e determinação. Tenho os jogadores e recursos para manter um alto nível, mesmo com jogos a cada três dias. Conhecemos o nosso adversário e eles nos conhecem; será um jogo difícil, mas é no nosso quintal. Queremos absolutamente continuar na Liga Europa.