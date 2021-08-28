Milan x Cagliari: onde assistir, horário e escalações do confronto do Italiano

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Neste sábado, o Milan recebe o Cagliari pela segunda rodada da Serie A em sua casa, o San Siro, na cidade de Milão. A equipe da casa busca mais uma vitória neste início de Campeonato Italiano, e o confronto entre as duas equipes terá início às 15:45h (de Brasília).

Veja a tabela do ItalianoO Milan conquistou a sua primeira vitória nesta edição da Serie A já na rodada inaugural do campeonato, ao vencer a Sampdoria pelo placar de 1 a 0. Contra o Cagliari, neste domingo, a equipe rossonera quer continuar com a sequência positiva.

Após empatar na primeira rodada desta edição da Serie A com o Spezia por 2 a 2, o Cagliari quer somar três pontos contra um time do grande escalão nacional. Apesar da missão complicada, a equipe visitante neste domingo segue confiante.FICHA TÉCNICAMILAN x CAGLIARI - Serie A - 3ª rodada

Data e horário: 29/08/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Marco SerraAssistentes: Rodolfo Di Vuolo e Andrea ZingarelliOnde assistir: Watch ESPN

MILAN (Treinador: Stefano Pioli)​Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernández; Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão; Giroud.

Desfalques: Kessié e Ibrahimovic (lesionados).

CAGLIARI (Treinador: Leonardo Semplici)Radunovic; Walukiewicz, Godín e Carboni; Nández, Deiola, Marin, Strootman e Dalbert; João Pedro e Pavoletti.