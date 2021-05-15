Milan x Cagliari: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

De olho em uma vaga na Champions League da temporada 2021/2022, o Milan recebe o Cagliari, neste domingo, às 15h45, no estádio San Siro, em partida válida pela 37ª e penúltima rodada do Scudetto.

O time rubro-negro está em terceiro na tabela do Italiano, com 75 pontos, atrás apenas da Internazionale (88) e Atalanta (78), que já estão garatidos no torneio europeu. Para se garantir na Champions, basta uma vitória do clube de Milão. Já o Cagliari tem chance remotíssimas de rebaixamento e praticamente cumpre tabela. Veja a tabela do Campeonato Italiano

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FICHA TÉCNICA

Milan x CagliariCampeonato Italiano - 37ª rodada

Data e horário: 16/05/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Davide MassaOnde assistir: Bandsports

PROVÁVEIS TIMES

Milan (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandesz; Bennacer, Kessie, e H. Calhanoglou; Brahim Díaz, Saelemakers e Rebic

Desfalques: Ibrahimovc e Tonali (lesionados)

CAGLIARI (Técnico: Leonardo Semplico)Cragno; Godin, Cepitelli e Carboni; Duncan, Marin, Nandez, Lykogiannis e Nainggolan; Pavoletti e João Pedro