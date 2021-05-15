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futebol

Milan x Cagliari: onde assistir e prováveis escalações

Rubro-Negros precisam de apenas uma vitória simples em casa para se garantirem na Champions League de 2021/2022...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 17:05
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
De olho em uma vaga na Champions League da temporada 2021/2022, o Milan recebe o Cagliari, neste domingo, às 15h45, no estádio San Siro, em partida válida pela 37ª e penúltima rodada do Scudetto.
O time rubro-negro está em terceiro na tabela do Italiano, com 75 pontos, atrás apenas da Internazionale (88) e Atalanta (78), que já estão garatidos no torneio europeu. Para se garantir na Champions, basta uma vitória do clube de Milão. Já o Cagliari tem chance remotíssimas de rebaixamento e praticamente cumpre tabela. Veja a tabela do Campeonato Italiano
+ Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundo
FICHA TÉCNICA
Milan x CagliariCampeonato Italiano - 37ª rodada
Data e horário: 16/05/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Davide MassaOnde assistir: Bandsports
PROVÁVEIS TIMES
Milan (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandesz; Bennacer, Kessie, e H. Calhanoglou; Brahim Díaz, Saelemakers e Rebic
Desfalques: Ibrahimovc e Tonali (lesionados)
CAGLIARI (Técnico: Leonardo Semplico)Cragno; Godin, Cepitelli e Carboni; Duncan, Marin, Nandez, Lykogiannis e Nainggolan; Pavoletti e João Pedro
Desfalques: Pereiro, Rog e Sottil (lesionados)

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