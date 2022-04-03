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futebol

Milan x Bologna: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Em busca de seguir na liderança, os Rossoneros vão a campo atrás de uma vitória para manter vantagem sobre o Napoli
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Publicado em 03 de Abril de 2022 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 19:29
Nesta segunda-feira, o Milan recebe o Bologna pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. Os Rossoneros buscam a vitória para seguirem com vantagem na liderança. O confronto, no San Siro, está marcado para às 15h45. ENTRAR LIGADO!- Precisamos estar atentos. Espero que o Bologna seja intenso e agressivo, e que eles saiam e joguem. Precisamos estar motivados e jogar com qualidade, precisamos de uma grande exibição - disse Stefano Pioli, técnico do Milan, sobre o confronto contra o Bologna.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
TABELAO Milan é o líder do Campeonato Italiano e não pode ser ultrapassado na rodada. O Napoli, vice-colocado, venceu e empatou com os mesmos 66 pontos dos Rossoneros. A Inter de Milão venceu a Juventus neste domingo e foi a 63 pontos.FICHA TÉCNICAMilan x Bologna
Data e horário: 04/04/2022, às 15h45Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu eTheo Hernández; Bennacer, Tonali, Kessie (Brahim Díaz), Junior Messias e Rafael Leão; Giroud.
BOLOGNA (Técnico: Siniša Mihajlović)Skorupski; Soumaoro, Medel e Theate; Kasius, Schouten, Svanberg e Hickey; Orsolini e Roberto Soriano; Arnautovic.
Crédito: (Foto:TizianaFABI/AFP

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