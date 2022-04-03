Milan x Bologna: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Nesta segunda-feira, o Milan recebe o Bologna pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. Os Rossoneros buscam a vitória para seguirem com vantagem na liderança. O confronto, no San Siro, está marcado para às 15h45. ENTRAR LIGADO!- Precisamos estar atentos. Espero que o Bologna seja intenso e agressivo, e que eles saiam e joguem. Precisamos estar motivados e jogar com qualidade, precisamos de uma grande exibição - disse Stefano Pioli, técnico do Milan, sobre o confronto contra o Bologna.