Milan x Benevento: onde assistir e prováveis escalações

Antes da partida, Pioli, treinador do Milan, falou sobre a receita para o final de temporada perfeito.- Acho que as características decisivas de ser uma equipe são três: qualidade, espírito e coração. Com elas, mostramos que podemos misturar com qualquer pessoa. Se uma dessas cair, torna-se mais difícil atingir um objectivo como o que almejamos. Precisamos de melhorar a qualidade do nosso jogo mas também ter um grande espírito de equipa, aliado a uma capacidade de nos mantermos ligados durante todos os 90 minutos. Nós precisamos encontrar muita energia; sabemos o quanto trabalhamos para chegar aqui. Essas duas derrotas recentes nos prejudicaram, mas precisamos acreditar em nós mesmos e na nossa qualidade. Precisamos controlar melhor os jogos. Estou treinando um grupo inteligente ; os meninos sabem muito bem o que está em jogo.