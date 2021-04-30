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futebol

Milan x Benevento: onde assistir e prováveis escalações

Donos da casa tentam se manter na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Adversário quer se manter fora da degola...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 14:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 14:19
Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP
O Milan quer se manter na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Para isso, terá que vencer o Benevento, neste sábado, às 15h45 (de Brasília), para não depender de outros resultados.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Antes da partida, Pioli, treinador do Milan, falou sobre a receita para o final de temporada perfeito.- Acho que as características decisivas de ser uma equipe são três: qualidade, espírito e coração. Com elas, mostramos que podemos misturar com qualquer pessoa. Se uma dessas cair, torna-se mais difícil atingir um objectivo como o que almejamos. Precisamos de melhorar a qualidade do nosso jogo mas também ter um grande espírito de equipa, aliado a uma capacidade de nos mantermos ligados durante todos os 90 minutos. Nós precisamos encontrar muita energia; sabemos o quanto trabalhamos para chegar aqui. Essas duas derrotas recentes nos prejudicaram, mas precisamos acreditar em nós mesmos e na nossa qualidade. Precisamos controlar melhor os jogos. Estou treinando um grupo inteligente ; os meninos sabem muito bem o que está em jogo.
FICHA TÉCNICAMilan x BeneventoData e horário: 01/05/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Giuseppe Meazza (Milão, ITA)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESMilanDonnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic
BeneventoMontipo; Caldirola, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Lapadula, Gaich

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