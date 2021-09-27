Milan x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

O Milan recebe o Atlético de Madrid em San Siro, nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B da Champions League. O clube italiano busca se recuperar da derrota sofrida para o Liverpool na estreia e pode aproveitar a má fase da equipe de Diego Simeone na temporada.Adversário complicado
- Teremos um jogo que não é decisivo, mas muito importante e queremos tirar o zero da classificação. Até sábado, o Atlético estava invicto, forte e sólido e jogaremos uma partida em um nível técnico muito alto em que os detalhes farão a diferença - afirmou Pioli, técnico do Milan.
Grupo B
Na estreia, o Milan quase conseguiu surpreender o Liverpool em Anfield, mas saiu da Inglaterra derrotado por 3 a 2. Já o Atlético de Madrid tropeçou em casa contra o Porto após empatar por 0 a 0 em uma partida com poucas oportunidades para ambas as equipes.
FICHA TÉCNICA:Milan x Atlético de Madrid
Data e horário: 28/9/2021, às 16h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: Space e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli e Hernández; Kessie e Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz e Rebic; Giroud
Desfalques: Azlatan Ibrahimovic, Rade Krunic e Tiemoue Bakayoko (machucados)
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Gimenez, Felipe e Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, De Paul e Carrasco; Suárez e João Felix
Desfalques: Thomas Lemar (machucado). Savic (suspenso)