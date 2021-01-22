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futebol

Milan x Atalanta: veja os prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste sábado, às 14h (de Brasília), pela 19ª rodada do Italiano
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Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 12:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 12:40
Crédito: Divulgação/Milan
Em duelo da parte de cima da tabela, Milan e Atalanta vão se enfrentar neste sábado, às 14h (de Brasília), no estádio San Siro. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Italiano.
+ Zagueiro pode sair do Flamengo, Vinícius Júnior atrai o interesse de clubes… Veja o Dia do Mercado!Após ser derrotado pela Juventus e perder a invencibilidade, o Milan se recuperou e vendeu as duas últimas partidas no Italiano - contra Torino e Cagliari. A equipe rossonera é a atual líder da competição, com 43 pontos - três a mais que o rival e vice Inter de Milão.
+ Milan acaba com a hegemonia da Juve? Veja a tabela do Italiano
A Atalanta, por sua vez, está na sexta posição, com 33 pontos. Sensação da Europa na última temporada, o clube não perde no Italiano há nove rodadas, mas vem de dois empates seguidos, contra times da parte de baixo da tabela (Genoa e Udinese).FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
Data e horário: 23/01/2021, às 14h (de Brasília)​Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Maurizio MarianiOnde assistir: Band e TNT SportsMILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu e Theo Hernández; Tonali, Kessié, Castillejo, Brahim Diaz e Leão; Ibrahimovic.
Desfalques: Romagnoli, Saelemaekers, Gabbia, Bennacer e Calhanoglu.
ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)Gollini; Rafael Toloi, Romero e Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler e Gosens; Pessina, Ilicic e Zapata.
Desfalque: Pasalic

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