Milan x Atalanta: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em jogo válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano de 2021/2022, o Milan recebe a Atalanta, neste domingo, no San Siro, às 13h. Se vencer o seu jogo e o rival Internazionale não vencer o Cagliari logo depois, o Rubro-Negro será campeão antecipado do Scudetto. A partida terá transmissão da ESPN e do Star +. Confira a tabela do Campeonato Italiano

O Milan lidera a competição, com 80 pontos, enquanto a Inter tem 78. Em caso de empate em pontuação, o título fica com o Rubro-Negro, por ter levado a melhor na somatória dos confrontos diretos. o G4 tem ainda Napoli (73) e Juventus (69), que não têm mais chances de título, mas já se garantiram na Champions de 2022/2023.

A Atalanta está em oitavo, com 59 pontos, ainda sonhando com a única vaga para a Liga Conferência, que fica com o sétimo lugar. No momento, quem está lá é a Fiorentina, também com 59. As duas vagas para a Liga Europa (quinto e sexto) no momento são os rivais Lazio (62) e Roma (59).

FICHA TÉCNICA

Milan x Atalanta - 37ª rodada do Campeonato Italiano​Data e horário: 15/05/2022, às 13h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Daniele Orsato Transmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez; Bennacer, Tonali, Kessié e Brahim Diaz; Rafael Leão e Giroud

Desfalque: Kjaer (machucado)

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)Musso, Palomino, Demiral, Scalvini, Hateboer, Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer, Pasalic, Muriel e Malinovsky

Desfalques: Cabezas e Pezzela (lesionados)