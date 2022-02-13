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futebol

Milan vence Sampdoria e assume a liderança do Campeonato Italiano

Rafael Leão abriu o placar no início da partida com assistência de Maignan. O destaque do jogo foi Falcone, goleiro da Sampdoria, com lindas defesas para impedir um placar maior...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 10:26

LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2022 às 10:26
O Milan derrotou a Sampdoria por 1 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Italiano neste domingo. Com gol de Rafael Leão no início da partida, a equipe rossonera buscou ampliar o marcador, mas parou em grandes defesas de Falcone. No entanto, a equipe de Stefano Pioli aproveitou o empate entre Inter de Milão e Napoli para assumir a ponta da classificação.MELHOR NO JOGONa primeira etapa, o Milan conseguiu controlar as ações da partida e dominou os 45 minutos iniciais. Aos sete minutos, Rafael Leão recebeu longo lançamento do goleiro pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou para abrir o placar. Aos 44 minutos, Júnior Messias aproveitou uma bola sobrada na entrada da área e bateu para ótima defesa de Falcone.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
FALCONE DE NOVONo primeiro minuto da segunda etapa, o Milan chegou com perigo novamente com Messias recebendo passe pelo lado direito e finalizando com muito perigo, mas tirando tinta da trave. Aos 14 minutos, Giroud recebeu cruzamento e armou um lindo voleio para uma nova bela defesa de Falcone para impedir o segundo gol rossonero.
IMPENETRÁVELAos 24 minutos, Giroud recebeu novo cruzamento, cabeceou, mas o goleiro da Sampdoria desviou com os dedos para escanteio. Aos 35, Rebic foi encontrado no lado esquerdo da área, mas parou em grande defesa de Falcone. No rebote, Sandro Tonali também não conseguiu passar pelo goleiro italiano.
Crédito: MilanconseguiuderrotasaSampdoriaeassumiraliderançadoCalcio(ANDREASSOLARO/AFP

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