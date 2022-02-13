Milan vence Sampdoria e assume a liderança do Campeonato Italiano

O Milan derrotou a Sampdoria por 1 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Italiano neste domingo. Com gol de Rafael Leão no início da partida, a equipe rossonera buscou ampliar o marcador, mas parou em grandes defesas de Falcone. No entanto, a equipe de Stefano Pioli aproveitou o empate entre Inter de Milão e Napoli para assumir a ponta da classificação.MELHOR NO JOGONa primeira etapa, o Milan conseguiu controlar as ações da partida e dominou os 45 minutos iniciais. Aos sete minutos, Rafael Leão recebeu longo lançamento do goleiro pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou para abrir o placar. Aos 44 minutos, Júnior Messias aproveitou uma bola sobrada na entrada da área e bateu para ótima defesa de Falcone.