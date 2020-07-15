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futebol

Milan vence Parma e encaminha classificação para a Liga Europa

Time treinado por Pioli teve mais uma boa atuação após o retorno do Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 19:38

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 19:38

Crédito: Divulgação/Milan
Pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan venceu o Parma por 3 a 1. Kessie, Romagnoli e Çalhanoglu marcaram os gols dos rossoneros, enquanto Kurtic diminuiu para os visitantes.
DO MEIO DA RUAO gol de empate do Milan foi um lindo gol. Kessié recebeu de Çalhanoglu, avançou e chutou forte de fora da área. A bola foi no ângulo, sem chances para Sepe.
O NOME DO JOGOÇalhanoglu foi o nome da partida desta quarta-feira. O meio-campista deu duas assistências e marcou o terceiro gol dos mandantes com um chute rasteiro de fora da área.
CRESCENTEO time treinado por Pioli teve mais uma boa atuação. Após o retorno do Campeonato Italiano, o Milan ainda não perdeu. São cinco vitórias e dois empates em sete jogos.
VAGA PRÓXIMACom a vitória, o Milan se aproximou de garantir a vaga para a Liga Europa do próximo ano. Na sétima colocação, os rossoneros chegaram aos 53 pontos. O Sassuolo, oitavo colocado, ainda joga na rodada, mas tem apenas 46 pontos.

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