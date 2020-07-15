Milan vence Parma e encaminha classificação para a Liga Europa

Crédito: Divulgação/Milan

Pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan venceu o Parma por 3 a 1. Kessie, Romagnoli e Çalhanoglu marcaram os gols dos rossoneros, enquanto Kurtic diminuiu para os visitantes.

DO MEIO DA RUAO gol de empate do Milan foi um lindo gol. Kessié recebeu de Çalhanoglu, avançou e chutou forte de fora da área. A bola foi no ângulo, sem chances para Sepe.

O NOME DO JOGOÇalhanoglu foi o nome da partida desta quarta-feira. O meio-campista deu duas assistências e marcou o terceiro gol dos mandantes com um chute rasteiro de fora da área.

CRESCENTEO time treinado por Pioli teve mais uma boa atuação. Após o retorno do Campeonato Italiano, o Milan ainda não perdeu. São cinco vitórias e dois empates em sete jogos.