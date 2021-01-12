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futebol

Milan vence o Torino nos pênaltis e vai às quartas da Copa da Itália

Time de Stefano Pioli é melhor durante a partida, mas não consegue balançar as redes do Torino. Tatarusanu pega cobrança de Tomás Rincón e Çalhanoglu converte o último chute...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 19:51

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 19:51

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Milan está classificado para as quartas de final da Copa da Itália. Nesta terça-feira, o time rossonero recebeu o Torino, que foi o último rival no Campeonato Italiano, e a equipe de Stefano Pioli venceu nos pênaltis por 5 a 4 após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoMILAN MELHORO primeiro tempo foi equilibrado, mas o Milan fez praticamente um treino de ataque contra defesa na etapa final. Os rossoneros chegaram a mandar duas bolas na trave, mas não conseguiram balançar as redes do goleiro Milinkovic-Savic, que foi o melhor em campo pelo Torino.
SEGURANDO AS PONTASNa prorrogação, novamente o Milan foi melhor enquanto o Torino apenas tentou não levar um gol para forçar a disputa por pênaltis. A estratégia deu certo e o jogo chegou ao final ainda em 0 a 0.
PÊNALTISNas penalidades máximas, o goleiro Tatarusanu pegou a cobrança do venezuelano Tomás Rincón e os rossoneros não desperdiçaram nenhuma cobrança. Kessié, Theo Hernández, Tonali, Romagnoli e Çalhanoglu fizeram os gols para o Milan. Belotti, Lukic, Lyanco e o goleiro Milikovic-Savic marcaram para o Torino.
+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021
SEQUÊNCIA​O Milan volta a campo na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Italiano. O adversário será o Cagliari, fora de casa, às 16h45 (de Brasília). O Torino, por sua vez, enfrenta o Spezia, no sábado, em casa.

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