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futebol

Milan vence o Torino e segue na liderança do Campeonato Italiano

Equipe de Stefano Pioli constrói resultado no primeiro tempo e não encontra dificuldades para vencer. Rossorenos se mantêm na liderança e seguem em busca do scudetto...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 18:46

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 18:46

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Sem grandes problemas, o Milan bateu o Torino pelo Campeonato Italiano e se manteve na liderança da competição nacional em busca do título que não vem há dez anos. Com gols de Rafael Leão e Kessié, o time rossonero venceu por 2 a 0 e chegou aos 40 pontos.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoDOMÍNIO ROSSONEROOs 45 minutos iniciais foram de amplo domínio dos donos da casa, que foram para o intervalo vencendo por 2 a 0. Aos 24 minutos, Theo Hernández fez linda jogada cortando da esquerda para o meio, tocou para Brahim Díaz, que entregou para Rafael Leão. O português não desperdiçou e abriu o placar. Aos 32, Brahim foi derrubado e, com o auxílio do VAR, o pênalti foi marcado. Na cobrança, Kessié bateu bem e ampliou.
SEGUNDO TEMPO MORNOControlando o ritmo, o Milan tirou o pé na etapa final e apenas administrou o resultado. No início do segundo tempo, o juiz chegou a marcar pênalti de Tonali em Verdi, mas após checagem com o árbitro de vídeo anulou a marcação e assinalou falta de ataque.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
SEQUÊNCIA​Após se enfrentarem pelo Campeonato Italiano, Milan e Torino têm novo compromisso na próxima terça-feira, às 16h45 (de Brasília). O jogo, no entanto, é válido pela Copa da Itália, e será novamente no San Siro.

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