Milan vence o Torino e segue na liderança do Campeonato Italiano

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Sem grandes problemas, o Milan bateu o Torino pelo Campeonato Italiano e se manteve na liderança da competição nacional em busca do título que não vem há dez anos. Com gols de Rafael Leão e Kessié, o time rossonero venceu por 2 a 0 e chegou aos 40 pontos.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoDOMÍNIO ROSSONEROOs 45 minutos iniciais foram de amplo domínio dos donos da casa, que foram para o intervalo vencendo por 2 a 0. Aos 24 minutos, Theo Hernández fez linda jogada cortando da esquerda para o meio, tocou para Brahim Díaz, que entregou para Rafael Leão. O português não desperdiçou e abriu o placar. Aos 32, Brahim foi derrubado e, com o auxílio do VAR, o pênalti foi marcado. Na cobrança, Kessié bateu bem e ampliou.

SEGUNDO TEMPO MORNOControlando o ritmo, o Milan tirou o pé na etapa final e apenas administrou o resultado. No início do segundo tempo, o juiz chegou a marcar pênalti de Tonali em Verdi, mas após checagem com o árbitro de vídeo anulou a marcação e assinalou falta de ataque.

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