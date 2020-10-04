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futebol

Milan vence o Spezia e mantém embalo no Campeonato Italiano

Na segunda partida seguida sem Ibrahimovic, com Covid-19, time rossonero conta com tarde inspirada do português Rafael Leão, autor de dois gols, e leva a melhor por 3 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 16:28

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 16:28

Crédito: AFP
Pela segunda partida seguida sem Ibrahimovic, diagnosticado com Covid-19, o Milan manteve o embalo no Campeonato Italiano ao derrotar o Spezia por 3 a 0, no estádio San Siro, em Milão, em duelo válido pela terceira rodada. O português Rafael Leão marcou duas vezes. O outro gol foi marcado pelo francês Theo Hernández.
Um dado curioso é que o Milan não vencia as três primeiras partidas da Serie A sem sofrer gols desde 1971. Bologna (2 a 0) e Crotone (2 a 0) foram as outras duas vítimas.
O time da casa buscou pressionar o adversário no campo de ataque logo no início e criou boas oportunidades, principalmente pelo lado direito. Mas faltava pontaria nas finalizações.
Aos 12 minutos da segunda etapa, Rafael Leão furou a defesa e abriu o placar para o Milan. O Spezia se adiantou em campo, mas acabou dando mais chances para os rivais nos contra-ataques. O lateral Hernández roubou a bola na intermediária, invadiu a área adversária e bateu forte no canto inferior esquerdo do goleiro brasileiro Rafael, revelado pelo Santos.
Dois minutos depois, Rafael Leão aproveitou a sobra de um cruzamento na pequena área para fechar o placar de 3 a 0.
Com 100% de aproveitamento, o Milan chegou aos nove pontos e só aparece atrás da líder Atalanta pelo saldo de gols: sete contra oito. Já o Spezia está em 14º, com três pontos.

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