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futebol

Milan vence o Sparta Praga e se classifica em primeiro na Liga Europa

Com lindo gol de Jens Petter Hauge no primeiro tempo, equipe de Stefano Pioli se classifica como líder do Grupo H. Lille perde para o Celtic na Escócia e fica em segundo na chave...

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 18:56
Crédito: MICHAL CIZEK / AFP
Vitória, liderança e cabeça de chave. O Milan foi até a República Tcheca para encarar o Sparta Praga na última rodada da fase de grupos da Liga Europa e venceu o adversário por 1 a 0, com gol de Jens Petter Hauge. Com o resultado, os Diavolos ficaram em primeiro no Grupo H e estão pote 1 da próxima fase.
+ Veja a tabela da Liga EuropaPRIMEIRO TEMPOA etapa inicial foi equilibrada, com chances para as duas equipes. O time de Stefano Pioli, que poupou alguns jogadores e deu chances a nomes menos utilizados, como o ex-Flamengo Léo Duarte, por exemplo, foi para o intervalo vencendo. Hauge recebeu de Dalot, fez linda jogada pela esquerda e bateu no canto para abrir o placar.
SEGUNDO TEMPOA etapa final também teve chances para as duas equipes, mas o ritmo foi menor. Perdendo o jogo, o Sparta Praga buscou mais que o Milan, que esperou o apito final do árbitro Daniel Siebert, da Alemanha, para confirmar a vaga em primeiro lugar.
VAGA EM PRIMEIROA liderança do Milan só aconteceu por conta da derrota do Lille contra o Celtic. O time francês, que também já estava classificado, lutava pela primeira posição com a equipe rubro-negra. O jogo na Escócia terminou com vitória do Celtic por 3 a 2, sendo a primeira vitória do time verde e branco na competição.

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