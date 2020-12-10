Milan vence o Sparta Praga e se classifica em primeiro na Liga Europa

Crédito: MICHAL CIZEK / AFP

Vitória, liderança e cabeça de chave. O Milan foi até a República Tcheca para encarar o Sparta Praga na última rodada da fase de grupos da Liga Europa e venceu o adversário por 1 a 0, com gol de Jens Petter Hauge. Com o resultado, os Diavolos ficaram em primeiro no Grupo H e estão pote 1 da próxima fase.

+ Veja a tabela da Liga EuropaPRIMEIRO TEMPOA etapa inicial foi equilibrada, com chances para as duas equipes. O time de Stefano Pioli, que poupou alguns jogadores e deu chances a nomes menos utilizados, como o ex-Flamengo Léo Duarte, por exemplo, foi para o intervalo vencendo. Hauge recebeu de Dalot, fez linda jogada pela esquerda e bateu no canto para abrir o placar.

SEGUNDO TEMPOA etapa final também teve chances para as duas equipes, mas o ritmo foi menor. Perdendo o jogo, o Sparta Praga buscou mais que o Milan, que esperou o apito final do árbitro Daniel Siebert, da Alemanha, para confirmar a vaga em primeiro lugar.