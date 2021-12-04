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Milan vence o lanterna do Campeonato Italiano e segue na briga pelo título do Calcio

Equipe de Stefano Pioli construiu a vitória no primeiro tempo com gols de Kessie e Saelemaekers. Com a vitória, equipe chegou aos 38 pontos na classificação...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 12:53

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 12:53

O Milan conquistou uma vitória tranquila em cima da Salernitana por 2 a 0 pelo Campeonato Italiano. A equipe de Stefano Pioli construiu o resultado na primeira etapa com gols de Kessie e Saelemaekers, enquanto optou por administrar a partida no segundo tempo. Com os três pontos, os rossoneros seguem na briga pelo título do Calcio.INÍCIO FULMINANTENa primeira chegada do Milan ao ataque, Rafael Leão fez grande jogada individual pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro para a área e Kessie chegou finalizando para abrir o placar. Aos 12 minutos, Brahim Díaz recebeu cruzamento do lado direito e chegou de carrinho, mas a finalização foi pela linha de fundo.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
DOMÍNIO TOTALA equipe de Stefano Pioli seguiu pressionando e Saelemaekers ampliou o marcador aos 17 minutos após receber um passe pelo lado direito da área, limpar a marcação e finalizar sem chances para o goleiro. No fim da primeira etapa, Krunic quase marcou o 3º do Milan após ser encontrado por Kessie, fintar o zagueiro e soltar uma bomba para grande defesa de Belec.
CABIA MAISNa segunda etapa, o Milan optou por administrar o resultado construído no primeiro tempo. Aos 25 minutos, Júnior Messias recebeu um passe na área e finalizou de primeira para grande defesa de Belec. Aos 35, a equipe mandante aproveitou erro na saída de bola da Salernitana, Saelemaekers encontrou Díaz livre na área, mas o espanhol desperdiçou grande chance e chutou para fora.
Crédito: MilanconquistouvitóriatranquilasobreaSalernitana(MIGUELMEDINA/AFP

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