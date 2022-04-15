Milan vence o Genoa em casa e segue na liderança do Campeonato Italiano

Segue o líder. Nesta sexta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebeu o Genoa no Estádio San Siro e o time rubro-negro bateu o rival por 2 a 0, para seguir firme na ponta da competição. Com gols de Rafael Leão e Junior Messias, a equipe de Stefano Pioli chegou aos 71 pontos.GOL NO INÍCIOJogando em casa, o Milan precisou de apenas dez minutos para balançar as redes no San Siro. Em jogada pela direita, Kalulu levantou na segunda trave na medida para Rafael Leão. O português chegou batendo de primeira e deslocou o goleiro Sirigu para marcar.

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JOGO MORNOA partir do gol da equipe rubro-negra, o jogo ficou mais truncado, com poucas chances para as duas equipes. Os donos da casa tiveram o controle da posse de bola, mas não conseguiram incomodar o time de Gênova. Os Rossoblus tentaram sair em lances rápidos, mas também sem muito sucesso.

BRASILEIRO ILUMINADONo segundo tempo, o duelo seguiu muito equilibrado em Milão, mas no fim a estrela de Junior Messias brilhou. O brasileiro entrou em campo na etapa final e balançou as redes aos 42 minutos. Depois de cruzamento da direita, o camisa 30 bateu para grande defesa do goleiro, mas no rebote não desperdiçou.

SEGUE O LÍDERCom a vitória, o Milan chegou aos 71 pontos e recuperou a liderança da competição, uma vez que a Inter de Milão havia tomado no jogo desta sexta-feira. O time rubro-negro, porém, tem uma partida a mais que a Nerazzurri. O Genoa, por sua vez, segue com 22 pontos, na zona de rebaixamento.

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SEQUÊNCIA​​O Milan volta a campo na próxima terça-feira, quando faz o jogo de volta da semifinal da Copa da Itália no Derby della Madonnina contra a Inter de Milão. O Genoa, por sua vez, tem compromisso somente no dia 24, contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano.