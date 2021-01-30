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Milan vence o Bologna, abre vantagem na liderança do Italiano e joga pressão para os rivais

Rebic e Kessié marcam na vitória por 2 a 1, fora de casa. Ibrahimovic desperdiça pênalti...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 12:55

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 12:55
Crédito: Alberto PIZZOLI/AFP
Após duas derrotas, incluindo a eliminação da Copa da Itália para a Inter de Milão, o Milan enfim voltou a vencer. Neste sábado, fora de casa, a equipe rossonera derrotou o Bologna por 2 a 1 e se manteve firme na liderança do Italiano. Rebic e Kessié marcaram os gols dos visitantes, enquanto Poli descontou para os mandantes, na partida válida pela 20ª rodada da competição.
+ Sergio Ramos perto de definir futuro, gigante inglês pode ser o destino de Mbappé… O Dia do MercadoSEGUE O LÍDERCom a vitória, o Milan chegou aos 46 pontos e abriu cinco em relação ao rival e vice-líder Inter de Milão (41), que ainda jogará na rodada. O Bologna, por sua vez, permanece em 13º, com 20 pontos conquistados.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Italiano
IBRA FALHA, REBIC RESOLVEEm um primeiro tempo de jogo aberto e rápido, o Milan criou as principais chances e abriu o placar aos 26 minutos. Rafael Leão foi derrubado por Dijks na área, e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, o goleiro Skorupski chegou a defender o chute de Ibrahimovic, mas Rebic aproveitou o rebote para colocar os visitantes na frente do placar.
APRENDE COMO SE FAZ, IBRANa etapa final, o Milan precisou de apenas 10 minutos para ampliar o marcador e garantir uma certa tranquilidade. E com uma nova cobrança de pênalti. Dessa vez, o meia marfinense Kessié assumiu a responsabilidade e bateu firme, no meio do gol, para fazer o 2 a 0.
SUSTO NO FIMCom o placar confortável, o Milan diminuiu o ritmo e passou a administrar mais a posse de bola. E levou um susto no fim do jogo. Aos 35 minutos, Olsen aproveitou a saída errada de Theo Hernández e serviu Andrea Poli, que fez valer a "Lei do Ex" e diminuiu o marcador para o Bologna.
PRÓXIMOS JOGOSEm busca de manter a ponta da tabela, o Milan volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), para encarar o Crotone, no San Siro. O Bologna, por sua vez, tentará a recuperação diante do Parma no próximo domingo, às 14h, fora de casa.

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