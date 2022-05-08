Milan vence Hellas Verona de virada e segue na frente na briga pelo título do Campeonato Italiano

O Milan venceu o Hellas Verona por 3 a 1 de virada pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, a equipe volta a assumir a liderança e fica na frente na briga pelo título com a Inter de Milão. Tonali marcou os dois gols dos Rossoneros na partida.> Veja a tabela do Campeonato Italiano

MILAN SAI ATRÁS!O Milan começou aplicando uma pressão no início do jogo, mas não durou muito. O Hellas Verona ganhou espaço, chegou ao ataque e abriu o placar. Aos 38 minutos, Lazovic carregou pela esquerda e cruzou para Faraoni marcar.

TUDO IGUAL!O Milan insistiu e conseguiu o empate antes do intervalo. Aos 48 minutos, Kessie enfiou para Rafael Leão, que driblou e chutou quase sem ângulo para o gol. Tonali completou e empurrou a bola para dentro das redes.

RAFA LEÃO E TONALI!A dupla foi fundamental para a vitória da equipe. Além da criação do gol de empate, o da virada também teve a participação dos dois. Aos quatro minutos, Rafael Leão correu em contra-ataque pela esquerda e inverteu para Tonali, livre, marcar o segundo do jogo.

DEFINIDO!O Milan ainda conseguiu marcar mais um gol no fim de jogo para definir a vitória fora de casa. Aos 41 minutos, Florenzi recebeu na dieita de Júnior Messias e mandou uma bomba para o fundo das redes.

TABELACom a vitória, o Milan volta a assumir a liderança do Campeonato Italiano. A Inter de Milão venceu o Empoli por 4 a 2 na rodada e segue firme na briga pelo título. Restam apenas dois jogos para definir o campeão e os Rossoneros têm dois pontos de vantagem.