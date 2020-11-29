Milan vence Fiorentina e se isola na liderança do Campeonato Italiano

Segue o líder! Neste domingo, o Milan venceu a Fiorentina por 2 a 0, em casa, pelo Campeonato Italiano e se isolou ainda mais na liderança. Kessié e Romagnoli marcaram os gols da partida.
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Com o resultado, o Milan chegou aos 23 pontos na Série A e se manteve invicto na ponta da tabela. A Fiorentina vive situação dramática em 16º lugar com apenas 8 pontos.
O Rubro-Negro volta aos gramados no próximo domingo, fora de casa, às 16h45, diante da Sampdoria. No dia seguinte, segunda-feira, a Fiorentina recebe o Genoa, às 16h45, em casa.
O JOGO O Milan construiou o placar no primeiro tempo. Logo aos 17 minutos, Kessié desviou cobrança de escanteiro para Romagnolli cabecear e abrir o placar para o líder do Campeonato.
A vida do Rubro-Negro ficou mais fácil quando Pezella cometeu pênalti aos 27 minutos. Kessié bateue ampliou.
No fim do primeiro tempo, Kessié ainda teve nova chance de ampliar, de novo de pênalti, mas Dragowski defendeu e evitou o terceiro gol. O Milan diminuiu muito a intensidade na segunda etapa e apenas administrou o resultado até o fim.