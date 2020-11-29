Milan vence Fiorentina e se isola na liderança do Campeonato Italiano

Crédito: Milan vence Fiorentina e segue líder do Italiano - Divulgação / Milan

Segue o líder! Neste domingo, o Milan venceu a Fiorentina por 2 a 0, em casa, pelo Campeonato Italiano e se isolou ainda mais na liderança. Kessié e Romagnoli marcaram os gols da partida.

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Com o resultado, o Milan chegou aos 23 pontos na Série A e se manteve invicto na ponta da tabela. A Fiorentina vive situação dramática em 16º lugar com apenas 8 pontos.

O Rubro-Negro volta aos gramados no próximo domingo, fora de casa, às 16h45, diante da Sampdoria. No dia seguinte, segunda-feira, a Fiorentina recebe o Genoa, às 16h45, em casa.

O JOGO O Milan construiou o placar no primeiro tempo. Logo aos 17 minutos, Kessié desviou cobrança de escanteiro para Romagnolli cabecear e abrir o placar para o líder do Campeonato.

A vida do Rubro-Negro ficou mais fácil quando Pezella cometeu pênalti aos 27 minutos. Kessié bateue ampliou.