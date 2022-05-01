futebol

Milan vence Fiorentina e se aproxima do título do Campeonato Italiano

Com gol de Rafael Leão, equipe de Stefano Pioli conseguiu superar a Viola...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 11:57

LanceNet

O Milan derrotou a Fiorentina por 1 a 0 no Campeonato Italiano e segue firme na busca pelo Scudetto. Após um duelo equilibrado e com chances para os dois lados, Rafael Leão anotou o gol da vitória após falha do Terracciano, chegou aos 10 tentos no Calcio e é um dos grandes protagonistas da equipe de Stefano Pioli.SOFREU SUSTOSO líder do Campeonato Italiano sofreu muitos sustos no início de jogo. Aos 10 minutos, Igor Júlio aproveitou cobrança de escanteio e apareceu livre na área para finalizar rente à trave. Aos 20, Saponara recebeu lançamento pelo lado esquerdo, infiltrou na área, cortou para o meio e bateu para boa defesa de Maignan.
MUITO DESPERDÍCIONa segunda etapa, o Milan voltou melhor. No primeiro ataque, Leão recebeu passe de Giroud na área, limpou o defensor, mas chutou por cima da meta. Aos seis, Kessié foi encontrado pelo lado esquerdo da área e bateu firme para boa defesa de Terracciano. No ataque seguinte, Theo Hernández recebeu pelo lado esquerdo livre de marcação, mas bateu sobre o gol.
GOL DO ALÍVIOApós muita pressão do Milan, a Fiorentina quase anotou o primeiro gol da partida. Aos 30, Arthur Cabral recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou para grande defesa de Maignan. Aos 36, Terracciano errou na saída e entregou a bola nos pés de Rafael Leão, o português infiltrou na área e finalizou para abrir o placar para a equipe rossonera.
Crédito: Rafael Leão anotou o gol da vitória do Milan, que se aproxima do título do Calcio (Foto: TIZIANA FABI/AFP

