Milan vence batalha com a Internazionale por Tonali, diz jornal

Crédito: Divulgação / Brescia

Antes com um acordo pessoal para se juntar à Inter de Milão, Sandro Tonali será jogador do Milan. De acordo com a "Sky Sports", o Brescia aceitou um empréstimo com opção de compra dos rossoneros.

Visto como o "novo Pirlo", Sandro Tonali impressionou com grandes atuações pelo Brescia nesta temporada. Ele era disputado pelos rivais de Milão, além de atrair interesse do Paris Saint-Germain e Manchester United.