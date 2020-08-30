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futebol

Milan vence batalha com a Internazionale por Tonali, diz jornal

Meio-campista italiano deixará o Brescia nesta janela de
transferências por empréstimo de um ano com opção de compra...
LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 19:18

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 19:18

Crédito: Divulgação / Brescia
Antes com um acordo pessoal para se juntar à Inter de Milão, Sandro Tonali será jogador do Milan. De acordo com a "Sky Sports", o Brescia aceitou um empréstimo com opção de compra dos rossoneros.
Visto como o "novo Pirlo", Sandro Tonali impressionou com grandes atuações pelo Brescia nesta temporada. Ele era disputado pelos rivais de Milão, além de atrair interesse do Paris Saint-Germain e Manchester United.
O meio-campista italiano estreou pelo Brescia em 2017. Desde então, disputou 89 jogos e marcou seis gols.

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