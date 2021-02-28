Milan vence a Roma e segue na briga pelo título italiano

Crédito: TIZIANA FABI / AFP

A Roma recebeu, neste domingo, o Milan em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto, que ocorreu no Stadio Olimpico, na capital da Itália, terminou com vitória por 2 a 1 do Milan, que marcou com Kessié e Rebic, com a Roma marcando ainda com Veretout.

Veja a tabela do ItalianoGOLS ANULADOSApenas na primeira etapa, foram três gols anulados pelo árbitro de vídeo. O Milan abriu o placar duas vezes, mas o VAR revisou os lances e anulou. Em seguida, foi a vez da Roma comemorar o seu gol e ver tudo ser anulado pelo vídeo.

PÊNALTIMais uma vez, o VAR foi acionado na partida. Aos 41 minutos, foi concedido um pênalti ao Milan após Calabria ser derrubado por Federico Fazio dentro da área. Na cobrança, Kessié tratou de pegar a bola e converter, abrindo o placar no Stadio Olimpico.

EMPATENo início da segunda etapa, a Roma conseguiu deixar tudo igual. Apesar de não fazer uma partida muito boa no primeiro tempo, o início do segundo foi consideravelmente melhor. Aos cinco minutos, Spinazzola deu a assistência para Veretout empatar.

MILAN NA FRENTEA Roma, logo após conseguir o empate, não conseguiu segurar o resultado por muito tempo. O Milan recuperou a bola com rapidez e facilidade, e aos 13 da segunda etapa, Saelemaekers passou para Rebic, que finalizou com força e precisão para marcar.