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futebol

Milan vence a Roma e segue na briga pelo título italiano

Vitória por 2 a 1 em partida com três gols anulados e grande participação do árbitro de vídeo mantém o Milan na cola da Inter de Milão...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 18:40

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 18:40
Crédito: TIZIANA FABI / AFP
A Roma recebeu, neste domingo, o Milan em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto, que ocorreu no Stadio Olimpico, na capital da Itália, terminou com vitória por 2 a 1 do Milan, que marcou com Kessié e Rebic, com a Roma marcando ainda com Veretout.
Veja a tabela do ItalianoGOLS ANULADOSApenas na primeira etapa, foram três gols anulados pelo árbitro de vídeo. O Milan abriu o placar duas vezes, mas o VAR revisou os lances e anulou. Em seguida, foi a vez da Roma comemorar o seu gol e ver tudo ser anulado pelo vídeo.
PÊNALTIMais uma vez, o VAR foi acionado na partida. Aos 41 minutos, foi concedido um pênalti ao Milan após Calabria ser derrubado por Federico Fazio dentro da área. Na cobrança, Kessié tratou de pegar a bola e converter, abrindo o placar no Stadio Olimpico.
EMPATENo início da segunda etapa, a Roma conseguiu deixar tudo igual. Apesar de não fazer uma partida muito boa no primeiro tempo, o início do segundo foi consideravelmente melhor. Aos cinco minutos, Spinazzola deu a assistência para Veretout empatar.
MILAN NA FRENTEA Roma, logo após conseguir o empate, não conseguiu segurar o resultado por muito tempo. O Milan recuperou a bola com rapidez e facilidade, e aos 13 da segunda etapa, Saelemaekers passou para Rebic, que finalizou com força e precisão para marcar.
SEQUÊNCIA​Após a partida contra o Milan, a Roma enfrenta a Fiorentina fora de casa nesta quarta feira, às 16:45h (de Brasília). O Milan, por sua vez, enfrenta a Udinese no San Siro, também às 16:45h (de Brasília) desta quarta-feira. As duas partidas são válidas pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.

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