Milan vence a Atalanta com gols de Rafael Leão e Theo Hernández e fica perto de conquistar o Italiano

O Milan está muito perto de conquistar o Campeonato Italiano depois de 11 anos. Neste domingo, o clube rubro-negro entrou em campo contra a Atalanta e o time de Stefano Pioli venceu a Dea por 2 a 0. Rafael Leão e Theo Hernández marcaram no San Siro.PRIMEIRO TEMPO MORNOPrecisando da vitória para ficar mais perto do título, o Milan dominou as ações no primeiro tempo, mas não conseguiu levar grande perigo ao gol de Musso. A Atalanta, por outro lado, tentou sair em jogadas rápidas, mas não teve muito sucesso.

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SEMPRE ELENo segundo tempo, porém, o time rubro-negro conseguiu ser eficiente e abriu o marcador aos dez minutos. O brasileiro Junior Messias achou belo lançamento para Rafael Leão, que invadiu a área e bateu por baixo das pernas do goleiro. Foi o 11º gol do português no torneio.

GOLAÇO AÇO AÇOAos 30 minutos, um golaço definiu o triunfo do time de Stefano Pioli. Krunic roubou bola no campo de defesa e Theo Hernández pegou a sobra. O lateral-esquerdo deixou quase meio time da Atalanta para trás e bateu na saída de Musso para fazer um gol de placa no San Siro.

SITUAÇÃOO Milan chegou aos 83 pontos e ficou perto do scudetto, podendo ser campeão italiano ainda neste domingo. O time rubro-negro torce por um tropeço da Inter de Milão, que encara o Cagliari, fora de casa. Se a Nerazzurri não vencer, os Rossoneros conquistam o troféu pela 19ª vez na história. A Atalanta tem 59 pontos e está na sétima colocação.

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SEQUÊNCIA​Milan e Atalanta voltam a campo no próximo domingo, quando fazem a última rodada do Campeonato Italiano. O time rubro-negro encara o Sassuolo, fora de casa, enquanto a Dea tem compromisso com o Empoli, em casa.