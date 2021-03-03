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futebol

Milan tropeça e se complica na briga pelo título do Campeonato Italiano

Milan fez péssimo primeiro tempo, cria poucas chances na segunda etapa, mas consegue empate em pênalti aos 51 minutos. Brasileiro marcou gol da Udinese...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 18:46

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 18:46
Crédito: Milan teve dificuldades de criação contra a Udinese (MIGUEL MEDINA / AFP
O Milan tropeçou em casa diante da Udinese e se complica na briga pelo título do Campeonato Italiano com a Inter de Milão. A equipe de Stefano Pioli jogou mal e conseguiu apenas empatar por 1 a 1 e no último lance da partida. Rafael Becão colocou os visitantes na frente e Kessie fez o gol dos mandantes aos 51 minutos.MORNOO Milan não conseguiu ser criativo e pouco foi perigoso durante todo o primeiro tempo. Brahim Díaz conseguiu a primeira finalização para a equipe mandante, mas para fácil defesa de Musso. Aos 39 minutos, Castillejo fez ótima jogada individual, furou a defesa da Udinese, mas parou em boa defesa do goleiro adversário com o pé direito.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
LÁ E CÁNo início da segunda etapa, Romagnoli salvou o Milan em cima da linha em cabeçada de Nestorovski após erro na saída de Theo Hernández. O Milan respondeu com Meite finalizando de fora da área para intervenção de Musso. No escanteio, o arqueiro fez brilhante defesa após desbio de Kessie.
EMOÇÃO ATÉ O FIM​Aos 22 minutos, a Udinese abriu o placar com Rafael Becão marcando de cabeça após cobrança de escanteio e contando com grande falha de Donnarumma. No último lance da partida, o Milan conseguiu um pênalti ao seu favor e Kessie empatou a partida aos 51 minutos.

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