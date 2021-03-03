Milan tropeça e se complica na briga pelo título do Campeonato Italiano

O Milan tropeçou em casa diante da Udinese e se complica na briga pelo título do Campeonato Italiano com a Inter de Milão. A equipe de Stefano Pioli jogou mal e conseguiu apenas empatar por 1 a 1 e no último lance da partida. Rafael Becão colocou os visitantes na frente e Kessie fez o gol dos mandantes aos 51 minutos.MORNOO Milan não conseguiu ser criativo e pouco foi perigoso durante todo o primeiro tempo. Brahim Díaz conseguiu a primeira finalização para a equipe mandante, mas para fácil defesa de Musso. Aos 39 minutos, Castillejo fez ótima jogada individual, furou a defesa da Udinese, mas parou em boa defesa do goleiro adversário com o pé direito.