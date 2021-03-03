Milan tropeça e se complica na briga pelo título do Campeonato Italiano

O Milan tropeçou em casa diante da Udinese e se complica na briga pelo título do Campeonato Italiano com a Inter de Milão. A equipe de Stefano Pioli jogou mal e conseguiu apenas empatar por 1 a 1 e no último lance da partida. Rafael Becão colocou os visitantes na frente e Kessie fez o gol dos mandantes aos 51 minutos.MORNOO Milan não conseguiu ser criativo e pouco foi perigoso durante todo o primeiro tempo. Brahim Díaz conseguiu a primeira finalização para a equipe mandante, mas para fácil defesa de Musso. Aos 39 minutos, Castillejo fez ótima jogada individual, furou a defesa da Udinese, mas parou em boa defesa do goleiro adversário com o pé direito.
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LÁ E CÁNo início da segunda etapa, Romagnoli salvou o Milan em cima da linha em cabeçada de Nestorovski após erro na saída de Theo Hernández. O Milan respondeu com Meite finalizando de fora da área para intervenção de Musso. No escanteio, o arqueiro fez brilhante defesa após desbio de Kessie.
EMOÇÃO ATÉ O FIMAos 22 minutos, a Udinese abriu o placar com Rafael Becão marcando de cabeça após cobrança de escanteio e contando com grande falha de Donnarumma. No último lance da partida, o Milan conseguiu um pênalti ao seu favor e Kessie empatou a partida aos 51 minutos.