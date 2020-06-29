Milan tem interesse em Liziero, do São Paulo, e pode envolver Lucas Paquetá em negociação, diz site

O Milan pode voltar ao Brasil para contratar mais um meio-campista. De acordo com informações do site "Milan News", especializado em notícias sobre o clube rubro-negro, Liziero, do São Paulo é alvo da equipe italiana e pode receber uma proposta em breve.
Segundo o portal, o jogador é visto com bons olhos pela diretoria rossonera. O fato de Liziero, de 22 anos, ter passaporte italiano é outro facilitador para um possível negociação, já que poderia atuar como comunitário e não um atleta estrangeiro.
Com contrato até 2023 e multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 305 milhões), os valores poderiam ser um entrave para a negociação. No entanto, ainda segundo o site, o clube italiano poderia envolver o meia Lucas Paquetá, ex-Flamengo, na transação.
O que pode dificultar para o Milan é que Paquetá teria interesse em continuar na Europa caso deixasse o clube rubro-negro. Recentemente, Benfica, Fiorentina e Valencia demonstraram interesse no jogador da Seleção Brasileira.E MAIS:Dois saem, um volta: São Paulo fica com 16 crias da base no elencoTrio do Paris Saint-Germain renova até o final da temporada atualSarri, técnico da Juventus, começará a analisar Arthur e elogia PjanicTentando recuperar a liderança, Barcelona recebe Atlético de MadridBarcelona estuda substituir Setién em caso de novo fracasso E MAIS: