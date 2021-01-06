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futebol

Milan tem dois atletas positivos para Covid-19 antes do jogo contra Juve

Rebic e Krunic são desfalques de última hora para o time dirigido por Stefano Pioli. Na Juventus, Alex Sandro e Cuadrado também não jogam por conta do novo coronavírus...

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 10:11

LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 10:11
Crédito: Rebic testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira (Marco Bertorello / AFP
Horas antes do duelo contra a Juventus pelo Campeonato Italiano, o Milan divulgou um comunicado dizendo que Rebic e Krunic estão fora do duelo por terem testado positivo para a Covid-19. Os exames foram realizados na última terça-feira e ambos os atletas estão assintomáticos. Em uma nova bateria, o restante do elenco foi submetido ao PCR, todos deram negativos e estão aptos para o confronto.Além dos dois jogadores que ficam de fora de última hora, o clube rossonero já não conta com Ibrahimovic desde o final de 2020. O sueco, principal nome para o sucesso do Milan nesta temporada, só deve retornar no próximo dia 18 quando o líder do Calcio enfrenta o Cagliari fora de casa.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
A Juventus já chegou em Milão para o confronto sem nenhum desfalque de última hora provocado pela Covid-19, além de Alex Sandro e Cuadrado. O colombiano testou positivo na última terça-feira, mas o restante do elenco não se contaminou. Morata, lesionado, também não poderá atuar pelo time de Andrea Pirlo.

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