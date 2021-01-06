Milan tem dois atletas positivos para Covid-19 antes do jogo contra Juve

Horas antes do duelo contra a Juventus pelo Campeonato Italiano, o Milan divulgou um comunicado dizendo que Rebic e Krunic estão fora do duelo por terem testado positivo para a Covid-19. Os exames foram realizados na última terça-feira e ambos os atletas estão assintomáticos. Em uma nova bateria, o restante do elenco foi submetido ao PCR, todos deram negativos e estão aptos para o confronto.Além dos dois jogadores que ficam de fora de última hora, o clube rossonero já não conta com Ibrahimovic desde o final de 2020. O sueco, principal nome para o sucesso do Milan nesta temporada, só deve retornar no próximo dia 18 quando o líder do Calcio enfrenta o Cagliari fora de casa.