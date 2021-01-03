  • Milan supera expulsão no primeiro tempo, vence o Benevento e retoma a liderança do Italiano
futebol

Milan supera expulsão no primeiro tempo, vence o Benevento e retoma a liderança do Italiano

Kessié e Rafael Leão marcam os gols na vitória por 2 a 0, que contou com a expulsão de Tonali ainda na etapa inicial...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2021 às 15:53

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 15:53

Crédito: Milan reassumiu a liderança do Italiano (ANDREAS SOLARO / AFP
Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Milan superou o Benevento e se manteve no topo do Campeonato Italiano. Neste domingo, fora de casa, a equipe rubro-negra superou a expulsão de Tonali e venceu por 2 a 0, com gols de Kessié e Rafael Leão, em partida válida pela 15ª rodada da competição.
COMO FICA A TABELA
Com o resultado, o Milan alcançou os 37 pontos e manteve a diferença de um ponto para o vice-líder Inter de Milão, que goleou o Crotone neste domingo. O Benevento, por sua vez, permanece em 10º lugar, com 18 pontos.
VANTAGEM SEGUIDA DE SUFOCOPressionado pela vitória para não perder a liderança, o Milan saiu em vantagem logo aos 14 minutos de partida. Após falha na saída de jogo do Benevento, Rebic sofreu pênalti de Tuia, e, na cobrança, Kessié bateu firme para abrir o placar. Mas, a equipe rubro-negra passou sufoco no final da primeira etapa após a expulsão de Tonali, aos 32. O meia deu forte entrada em Ionita e recebeu cartão vermelho após consulta do árbitro no VAR.
GOLAÇO TRAZ O ALÍVIOMesmo com um a menos, o Milan conseguiu ampliar o marcador no início da etapa final. Aos três minutos, Rafael Leão recebeu lançamento de Rebic, ganhou na corrida de Montipò e aproveitou a saída errada do goleiro do Benevento para finalizar por cobertura com pouco ângulo e balançar as redes. Pouco depois, o Benevento teve a chance de descontar de pênalti, mas Caprari cobrou para fora.
PRÓXIMOS JOGOSEm busca de se manter na liderança, o Milan volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), para enfrentar a Juventus, no San Siro. No mesmo dia, às 8h30, o Benevento visita o Cagliari.

