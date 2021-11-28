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futebol

Milan sofre virada e perde para Sassuolo no San Siro

Erros individuais custaram vitória e Rossonero pode ver a Napoli disparar na liderança do Campeonato Italiano...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 13:49
O Milan perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Italiano. No San Siro, os Rossoneros foram derrotados pelo Sassuolo por 3 a 1, na manhã deste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Romagnoli abriu o placar, mas os visitantes viraram ainda no primeiro tempo com Scamacca e Kjaer (contra). Na etapa final, Berardi ampliou e deu números finais. DE HERÓI À VILÃO
O zagueiro Alessio Romagnoli foi de herói à vilão em 80 minutos no San Siro. O defensor abriu o placar para o Milan aos 21 minutos do primeiro tempo, mas na etapa final foi expulso aos 32 minutos e impediu uma reação da equipe Rossonera, que já perdia por 3 a 1 naquela altura da partida.RESPOSTA IMEDIATA
O Milan abriu o placar com Romagnoli aos 21 minutos do primeiro tempo, mas não teve muito tempo para comemorar. O Sassuolo chegou ao empate aos 24 minutos com gol de Scamacca e conseguiu a virada aos 33 graças ao gol contra do zagueiro Kjaer. EX-GRÊMIO BRILHA
O meia Matheus Henrique, ex-Grêmio, fez o seu primeiro jogo como titular pelo Sassuolo e deixou uma boa impressão. Com ótima precisão nos passes, o meio-campista comandou o meio-campo da equipe e ainda foi premiado com uma assistência para Berardi, que fechou o placar no San Siro. SITUAÇÃO NO CAMPEONATO
Com a derrota, o Milan permaneceu com 29 pontos, em segundo lugar. Os Rossoneros têm a mesma pontuação do líder Napoli, que ainda joga na rodada e pode disparar na liderança. Na próxima rodada, enfrentam o Genoa, quarta-feira, dia 1, às 16h45, fora de casa. Já o Sassuolo chegou aos 18 pontos e subiu para o 12º lugar. Na próxima rodada, recebem o líder Napoli, no mesmo dia e horário.
Crédito: MilanperdeuparaoSassuolodevirada,por3a1,noSanSiro(Foto:IsabellaBONOTTO/AFP

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