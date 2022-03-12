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futebol

Milan sofre, mas vence o Empoli e segue na liderança do Italiano

Rossoneros têm atuação apagada no segundo tempo, ganham por 1 a 0 e abrem cinco pontos sobre a Internazionale, que têm dois jogos a menos...

Publicado em 12 de Março de 2022 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 18:47
Com boa dose de sofrimento, o Milan derrotou o Empoli, neste sábado, em casa, por 1 a 0. O gol foi marcado por Kalulu no início da partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.
No primeiro tempo, os donos da casa foram soberanos. O gol saiu aos 18, quando Giroud cobrou falta, o goleiro deu rebote e o zagueiro Pierre Kalulu marcou em belo chute de fora da área. Na etapa complementar, os visitantes foram melhores, mas não conseguiram marcar. Confira a tabela do Campeonato ItalianoPanorama e próximos jogos
Com o resultado, o Milan lidera a competição, com 63 pontos, em 29 jogos. A equipe de Milão é seguida de perto por Internazionale (58), Napoli (57) e Juventus (56), que têm 27, 28 e 29 jogos, respectivamente. Já o Empoli é o 13º, com 32 pontos. O primeiro do Z3 é o Venezia, com 22 pontos.
O Milan volta a campo agora no próximo sábado, quando visita o Cagliari, primeiro fora do Z3, às 16h45. Já o Empoli receberá o Hellas Verona na manhã do dia seguinte.
Crédito: Apesardetropeçosrecentes,o Milané olíderdoCampeonatoItaliano(ANDREASSOLARO/AFP

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