Milan sofre gol nos acréscimos e empata com o Estrela Vermelha na Liga Europa

Crédito: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP

O Milan deixou escapar a oportunidade de largar em vantagem na fase de 16 avos de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o clube italiano visitou o Estrela Vermelha, no Estádio Rajko Mitic, o Marakana, e as equipes empataram em 2 a 2. Pankov (contra) e Theo Hernández marcaram para os italianos, enquanto Kanga e Pavkov fizeram para os donos da casa.

+ Veja a tabela da Liga EuropaAJUDA DO ADVERSÁRIOJogando fora de casa, o Milan não conseguiu se impor na etapa inicial, mas a equipe de Stefano Pioli foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Apesar de ter um gol anulado, feito por Theo Hernádez, os Rossoneros contaram com um gol contra de Pankov no final do primeiro tempo.

PÊNALTISO segundo tempo foi marcado por dois gols de pênalti. O Estrela Vermelha empatou o jogo aos seis minutos com Kanga após toque na mão de Romagnoli em chute de Falcinelli. Aos 13 minutos, Pankov derrubou Theo Hernández dentro da área, e o próprio lateral bateu para marcar o gol italiano.

EMOÇÃO NO FIMQuando o resultado já parecia definitivo e a vitória do Milan estava encaminhada, o Estrela Vermelha foi valente e buscou novamente mais um empate. Kanga bateu escanteio na primeira trave aos 47 minutos do segundo tempo e Pavkov, que entrou no segundo tempo, marcou de cabeça.

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