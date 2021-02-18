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futebol

Milan sofre gol nos acréscimos e empata com o Estrela Vermelha na Liga Europa

Italianos contam com dia ruim do zagueiro Pankov, que fez um gol contra e cometeu um pênalti, mas levam gol de empate aos 47 minutos da etapa final e definição fica para a volta...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 16:54
Crédito: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP
O Milan deixou escapar a oportunidade de largar em vantagem na fase de 16 avos de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o clube italiano visitou o Estrela Vermelha, no Estádio Rajko Mitic, o Marakana, e as equipes empataram em 2 a 2. Pankov (contra) e Theo Hernández marcaram para os italianos, enquanto Kanga e Pavkov fizeram para os donos da casa.
+ Veja a tabela da Liga EuropaAJUDA DO ADVERSÁRIOJogando fora de casa, o Milan não conseguiu se impor na etapa inicial, mas a equipe de Stefano Pioli foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Apesar de ter um gol anulado, feito por Theo Hernádez, os Rossoneros contaram com um gol contra de Pankov no final do primeiro tempo.
PÊNALTISO segundo tempo foi marcado por dois gols de pênalti. O Estrela Vermelha empatou o jogo aos seis minutos com Kanga após toque na mão de Romagnoli em chute de Falcinelli. Aos 13 minutos, Pankov derrubou Theo Hernández dentro da área, e o próprio lateral bateu para marcar o gol italiano.
EMOÇÃO NO FIMQuando o resultado já parecia definitivo e a vitória do Milan estava encaminhada, o Estrela Vermelha foi valente e buscou novamente mais um empate. Kanga bateu escanteio na primeira trave aos 47 minutos do segundo tempo e Pavkov, que entrou no segundo tempo, marcou de cabeça.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
SEQUÊNCIA​Milan e Estrela Vermelha voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (25), no Estádio San Siro, em Milão, às 17h (de Brasília) para decidir quem avança às quartas de final da Liga Europa.

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