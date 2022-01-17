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futebol

Milan sofre gol nos acréscimos e é derrotado pelo Spezia no Italiano

Jogo estava empatado até os 50' do 2º tempo, quando Giyasi deu a vitória aos visitantes...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 16:59

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 16:59

À caça da líder Internazionale, o Milan entrou em campo nesta segunda-feira pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Contudo, apesar de jogar em casa, a equipe de Stafano Pioli foi derrotada pelo Spezia, por 2 a 1, com gol dos visitantes nos acréscimos. Com o resultado, a distância para os nerazzurri pode aumentar para cinco pontos na tabela.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid
O Milan foi superior desde o primeiro minuto e criou algumas chances de gol, principalmente com Ibrahimovic, mas as finalizações saiam sem direção ou paravam no goleiro Provedel. Contudo, a pressão surtiu efeito aos 45 minutos, quando Rafael Leão recebeu lançamento da zaga, ganhou da marcação e encobriu o arqueiro adversário para abrir o placar.
+ Argélia perde para Guiné Equatorial e encerra invencibilidade de 35 jogos
No segundo tempo, no entanto, o Spezia chegou ao empate com gol de Agudelo após assistência de Verde aos 19 minutos. O Milan passou a pressionar ainda mais pelo gol da vitória, mas foram os adversários que chegaram ao segundo gol. Já aos 50 minutos, Kovalenko serviu Emmanuel Gyasi, que marcou para dar a vitória ao Spezia no San Siro.
Crédito: Milanfoiderrotadonestasegunda-feiranoCampeonatoItaliano(Divulgação

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