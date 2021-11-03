Milan só empata com o Porto e fica e apuros na Champions League

O Milan ficou no empate em 1 a 1 com o Porto, nesta quarta-feira, no San Siro, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O time comandado por Stefano Pioli amargou a quarta partida sem vencer na competição, da qual detém sete taças na história, e agora se vê em situação complicada no Grupo B. RUIM PARA AMBOSOs italianos somam apenas um ponto e ocupam a lanterna. A chave é liderada pelo Liverpool, que está isolado, com 12. O Porto chegou a cinco pontos e aparece em segundo lugar, mas pode ser superado pelo Atlético de Madrid, terceiro colocado, que enfrenta os líderes ingleses nesta quarta-feira.