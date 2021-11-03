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futebol

Milan só empata com o Porto e fica e apuros na Champions League

Italianos chegam ao quarto jogo sem vencer e somam um ponto no Grupo B. Portugueses chegam aos cinco pontos e ainda travam briga pela vice-liderança com o Atlético de Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 18:13

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 18:13

Crédito: Twitter do Porto
O Milan ficou no empate em 1 a 1 com o Porto, nesta quarta-feira, no San Siro, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O time comandado por Stefano Pioli amargou a quarta partida sem vencer na competição, da qual detém sete taças na história, e agora se vê em situação complicada no Grupo B. RUIM PARA AMBOSOs italianos somam apenas um ponto e ocupam a lanterna. A chave é liderada pelo Liverpool, que está isolado, com 12. O Porto chegou a cinco pontos e aparece em segundo lugar, mas pode ser superado pelo Atlético de Madrid, terceiro colocado, que enfrenta os líderes ingleses nesta quarta-feira.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
PORTO MARCA EM ETAPA MORNAO Porto começou a partida de forma mais efetiva e abriu o placar logo aos seis minutos, com o meia-atacante Luis Díaz. O duelo prosseguiu sem grandes emoções, até que, aos 32, Giroud, acertou chute de fora da área e forçou uma boa defesa do goleiro Diogo Costa.
MILAN ACORDA E FAZ 'BLITZ'Na segunda etapa, o Milan voltou melhor e mostrou poder de reação, e a "blitz" dos italianos fez efeito. Um gol contra aos 16 estragou os planos do técnico Sérgio Conceição. Em cobrança de falta, Bennacer acertou a barreira, Giroud tentou o chute e, no rebote, Kalulu bateu cruzado. A bola desviou em Mbemba, no lance que selou o empate.

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