Milan segue em negociação com Barcelona por Emerson Royal

Crédito: Ricardo Nogueira

O Milan insiste na contratação de Emerson Royal, lateral do Barcelona, mas que está emprestado ao Betis. Segundo o “Mundo Deportivo”, a equipe italiana não estaria disposto a pagar os 30 milhões de euros (R$ 177 milhões) pedidos, mas representantes de ambos os clubes se reuniram na última segunda-feira para tratar sobre o assunto. Fontes ligadas ao time de Milão disseram que o encontro foi positivo.

Apesar de afirmarem que as negociações estão avançadas na Itália, na Catalunha há mais prudência e a pedida inicial não foi mudada. O MIlan está disposto a fazer um esforço pelo brasileiro e fontes próximas à negociação indicam que a operação possa acontecer por cerca de 25 milhões de euros (R$ 148 milhões).