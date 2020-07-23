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futebol

Milan segue em negociação com Barcelona por Emerson Royal

Lateral está emprestado ao Betis e tem contrato até 2021. Pedido do Barça é considerado elevado e clube italiano tenta negociar o brasileiro por cerca de R$ 148 milhões...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 12:29

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 12:29
Crédito: Ricardo Nogueira
O Milan insiste na contratação de Emerson Royal, lateral do Barcelona, mas que está emprestado ao Betis. Segundo o “Mundo Deportivo”, a equipe italiana não estaria disposto a pagar os 30 milhões de euros (R$ 177 milhões) pedidos, mas representantes de ambos os clubes se reuniram na última segunda-feira para tratar sobre o assunto. Fontes ligadas ao time de Milão disseram que o encontro foi positivo.
Apesar de afirmarem que as negociações estão avançadas na Itália, na Catalunha há mais prudência e a pedida inicial não foi mudada. O MIlan está disposto a fazer um esforço pelo brasileiro e fontes próximas à negociação indicam que a operação possa acontecer por cerca de 25 milhões de euros (R$ 148 milhões).
O Betis está informado sobre as negociações e o valor cobrado pelos blaugranas servirá, em parte, para pagar uma quantia ao clube de Sevilha, uma vez que Emerson possui contrato com o time da Andaluzia até 2021. Os representantes do jogador estão em contato permanente com o Milan e enxergam a mudança com bons olhos.

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