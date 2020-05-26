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futebol

Milan se interessa pelo meia Mario Götze, que deixará o Borussia

Jogador alemão ficará livre ao final da temporada e poderá assinar sem custos com qualquer equipe. Salário recebido atualmente é o principal entrave da negociação...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 21:59

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 21:59

Crédito: DANIEL ROLAND / AFP
Após o anúncio de que o Borussia Dortmund não renovará o contrato com o meia Mario Götze, o futuro do jogador pode ser a Itália. Segundo o portal "Calciomercato", o Milan deseja a contratação do atleta de 27 anos, que poderá assinar sem custos.
Um dos impasses da negociação, até o momento, são os valores de salários. O alemão recebe cerca de 8 milhões de euros por temporada (R$ 47 milhões), enquanto o clube italiano tem um teto estipulado e está disposto a oferecer até 3,5 milhões de euros (R$ 20 milhões).
Outro fator que pode pesar na decisão do autor do gol do título mundial alemão de 2014 é que a esposa de Götze, Ann-Kathrin, é modelo e trabalha muito nas cidades de Roma, capital italiana, e Milão, o berço da moda.
Götze foi revelado pelo Borussia Dortmund e deixou o clube em 2013 para defender o Bayern de Munique. O meia retornou ao Signal Iduna Park em 2016.E MAIS:COLUNA DE VÍDEO: Editor do L! projeta clássico que pode definir o Campeonato AlemãoArsenal e Tottenham brigam pela contratação de atacante do BournemouthMilan deseja renovar o contrato do goleiro DonnarummaEx-jogador da Roma morre aos 21 anos vítima de parada cardíaca E MAIS:

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