Milan se interessa pelo meia Mario Götze, que deixará o Borussia

Crédito: DANIEL ROLAND / AFP

Após o anúncio de que o Borussia Dortmund não renovará o contrato com o meia Mario Götze, o futuro do jogador pode ser a Itália. Segundo o portal "Calciomercato", o Milan deseja a contratação do atleta de 27 anos, que poderá assinar sem custos.

Um dos impasses da negociação, até o momento, são os valores de salários. O alemão recebe cerca de 8 milhões de euros por temporada (R$ 47 milhões), enquanto o clube italiano tem um teto estipulado e está disposto a oferecer até 3,5 milhões de euros (R$ 20 milhões).

Outro fator que pode pesar na decisão do autor do gol do título mundial alemão de 2014 é que a esposa de Götze, Ann-Kathrin, é modelo e trabalha muito nas cidades de Roma, capital italiana, e Milão, o berço da moda.